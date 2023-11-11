كرة يد – إبراهيم المصري: هذا وقت شعوري بالفوز على الكويت.. ورسالة للجمهور

كشف إبراهيم المصري لاعب الأهلي لكرة اليد عن الوقت الذي شعر فيه بأن فريقه أصبح قريبا من الانتصار على الكويت في المباراة التي جمعت بينهما.

وفاز الأهلي على الكويت اليوم السبت في ملحق كأس العالم للأندية لكرة اليد –سوبر جلوب- المقام في السعودية بنتيجة 35-25.

وتحدث إبراهيم المصري لقناة "إس إس سي" قائلا: "معتادون على الفوز ونثق في أنفسنا وفي الجهاز الفن والجماهير".

واستدرك "لكن في الشوط الثاني فريق الكويت لم يستطع مجاراتنا وشعرت وقتها أننا سنفوز".

وأتم "أشكر الجماهير على الدعم خاصة ضد برشلونة وحاولنا الفوز لكن لم يسعفنا التوفيق ونوعدهم بالأفضل".

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من مباراة الخليج السعودي والنجمة البحريني غدا الأحد لتحديد صاحبي المركز الخامس والسادس.

فيما يتوجه نادي الكويت لملاقاة الخاسر من مباراة الخليج والنجمة لتحديد المركزين السابع والثامن.

ويعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.