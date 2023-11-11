كرة يد - مدرب الكويت: الأهلي فريق أوروبي.. لم نستطع مجاراته

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 14:06

كتب : FilGoal

الأهلي والكويت الكويتي في سوبر جلوب كرة يد 2023

أشاد هيثم الرشيدي المدير الفني لفريق الكويت الكويتي بمنافسه الأهلي بعد الهزيمة منه.

وفاز الأهلي على الكويت اليوم السبت في ملحق كأس العالم للأندية لكرة اليد –سوبر جلوب- المقام في السعودية بنتيجة 35-25.

وتحدث مدرب الكويت لقناة "إس إس سي" عقب المباراة قائلا: "لم نكن بيومنا كنا سيئين في كل الجوانب والأهلي كان قوي جدا بدنيا".

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وواصل "عانينا من بعض الإصابات ولم نستطع مجاراتهم وأهدرنا العديد من الفرص وكل ذلك أثر علينا ضدهم".

وأردف هيثم الرشيدي "الأهلي فريق أوروبي وليس فريقا عاديا، اليوم لم أشعر بالرضا عن أي شيء والآن نستعد للبطولة الآسيوية".

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من مباراة الخليج السعودي والنجمة البحريني غدا الأحد لتحديد صاحبي المركز الخامس والسادس.

فيما يتوجه نادي الكويت لملاقاة الخاسر من مباراة الخليج والنجمة لتحديد المركزين السابع والثامن.

ويعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.

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