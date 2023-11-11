جيسوس: لم نحدد بديل نيمار.. وميتروفيتش مهاجم نادر

شدد جورج جيسوس مدرب الهلال السعودي على أنه لم يحدد بديل البرازيلي نيمار حتى الآن.

وسيرفع نادي الهلال اسم نيمار من قائمته ويستبدله بلاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد خضوع النجم البرازيلي لجراحة الرباط الصليبي وانتهاء موسمه.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: " لم نفكر بالتعاقد مع لاعب ظهير أيسر في فترة الانتقالات المقبلة كما يتردد. نحن نملك الوقت الكافي لدراسة حاجة الفريق للتعاقد مع بديل نيمار".

وعن ميتروفيتش أوضح "ميتروفيتش لاعب كبير وحاسم . إنه مهاجم نادر في كرة القدم".

وحقق الهلال فوزا ثمينا على حساب التعاون بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت ضِمن الجولة 13 من الدوري السعودي.

وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الأول عند الدقيقة 81 من عمر المباراة، قبل أن يسجل محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة (9 +90).

وبهذه النتيجة عزز الهلال صدارته للدوري السعودي برصيد 35 نقطة، فيما توقف لرصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الرابع.