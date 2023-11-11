كرة يد – من أجل المركز الخامس.. الأهلي ينتصر على الكويت في ملحق سوبر جلوب

فاز الأهلي على الكويت الكويتي اليوم السبت بنتيجة 35-25 في ملحق في كأس العالم للأندية لكرة اليد -سوبر جلوب- المقام حاليا في السعودية.

ويقام سوبر جلوب في مدينة الدمام السعودية في الفترة ما بين 7 لـ12 نوفمبر الجاري.

وشهدت المباراة تقدم الأهلي فيها منذ البداية وحتى النهاية بل واستطاع توسيع الفارق أحيانا لـ10 أهداف.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما في النتيجة 16-12.

وفي الشوط الثاني استطاع توسعة الفارق مع منافسه إلى أن فاز بنتيجة 35-25.

وواصل الأهلي لمباراة الملحق بعدما حل ثانيا في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه كل من برشلونة والنور السعودي.

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من مباراة الخليج السعودي والنجمة البحريني غدا الأحد لتحديد صاحبي المركز الخامس والسادس.

فيما يتوجه نادي الكويت لملاقاة الخاسر من مباراة الخليج والنجمة لتحديد المركزين السابع والثامن.

ويعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.