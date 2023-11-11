ثروت سويلم: مشاركة الزمالك في كأس السوبر واردة

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

الزمالك

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن إمكانية مشاركة الزمالك في النسخة المقبلة من كأس السوبر في شكلها الجديد.

ويغيب الزمالك عن البطولة كعقوبة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة من كأس السوبر.

وقال سويلم عبر "إم بي سي مصر": "وجود الزمالك في بطولة السوبر إضافة كبرى لكن حتى الآن لم يحدث أي جديد. مشاركة الفريق في البطولة بشكلها الجديد واردة مع تغيير مجلس الإدارة".

أخبار متعلقة:
قائمة الأرجنتين – تواجد ميسي ودي ماريا وجوليان ألفاريز استعدادا لمباراتي أوروجواي والبرازيل منافس الأهلي المحتمل - بنزيمة: سانتو مرحلة وانتهت الأولى التي يراها جمهور النادي.. ميسي يقدم الكرة الذهبية لإنتر ميامي في ظهور أخير للعام مواعيد مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي في الدوري وريال مدريد وأرسنال

وتابع "ربما يحب الكل أن يكون هناك جديد في التعامل مع الزمالك بعد تغيير الإدارة".

وبرر "الإدارة الجديدة ربما ستقول أننا لم نعتذر عن النسخة الماضية ونريد بدء صفحة جديدة".

وأضاف"كان يجب صدور قرارا بعقوبة الزمالك بعد انسحابه من النسخة الماضية لبطولة السوبر وهذا لم يحدث فهذا وكأنك تركت جزءا من الباب مفتوحا".

وأتم سويلم "عدم صدور أي قرار بعقوبة اللزمالك بعد اعتذاره عن النسخة الماضية ولكن هذا لم يحدث وكأنك تركت مخرج".

ويدرس الزمالك إمكانية التقدم بطلب للمشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عبر قناة ناديه في وقت سابق: "هناك تفكير في التحرك للمشاركة في البطولة".

وواصل "هناك اجتماع لمجلس الإدارة سيقام يوم الإثنين المقبل وسندرس الأمر وحال التوصل لقرار ستتم مخاطبة اتحاد الكرة بشأن هذا الأمر".

وتقام البطولة المستحدثة في الإمارات بمشاركة كل من الأهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيف المسابقة وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية ومودرن فيوتشر رابع الدوري.

وسبق ورد عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات عن أنباء طلب الزمالك المشاركة في السوبر قائلا: " "لقد تفاجأت بالسؤل، لا أستطيع الإجابة فالأمر ليس خاصا بلجنة المسابقات بل باتحاد الكرة".

وأكمل "لو تم إرسال أي شيء رسمي سنرد بشكل رسمي بعد دراسة فهناك اتحاد كرة ورابطة الأندية والشركة الراعية، لا أستطيع الإجابة على ذلك الأمر على الهواء مباشرة، لم يتقدم الزمالك بأي طلب لنرد عليه".

ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية من كأس السوبر عقب الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول.

الزمالك ثروت سويلم رابطة الاندية المحترفة
نرشح لكم
في الجول يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بلحاج: كنا نريد الفوز على الأهلي.. ولولا زملائي ما سجلت 6 أهداف خبر في الجول - كولر لم يحضر مؤتمر مباراة الجونة ويسافر سويسرا لقضاء إجازته استدعاء لاعب مودرن فيوتشر لمنتخب بنين عبد العال: أغلقنا على مفاتيح لعب الأهلي.. ولم نتأثر بعد هدف موديست هدية فرنسية غير مكتملة.. الأهلي يتعثر لأول مرة في الدوري بالتعادل مع الجونة طاقم حكام بوركينابي لمباراة فيوتشر ضد سوبر سبورت في الكونفدرالية ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. بلحاج يشارك هداف الموسم الماضي بهدفه أمام الأهلي
أخر الأخبار
تين هاج: هذا هو العيب الوحيد في فوز مانشستر يونايتد على لوتون 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
30 × 20 لـ رونالدو.. النصر يواصل ملاحقة الهلال بثلاثية ضد الوحدة 59 دقيقة | سعودي في الجول
الفوز الخامس تواليا.. يوفنتوس ينتصر على كالياري ويتصدر مؤقتا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الأهلي يحسم قمة السيدات ويعمق صدارة الدوري ساعة | كرة يد
كرة يد - للمرة الأولى في التاريخ.. نهائي سوبر جلوب من نفس البلد بعد إقصاء برشلونة ساعة | كرة يد
في الجول يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(0) فالنسيا.. جووول رودريجو ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا: سعيد بالطريقة التي سيطرنا بها أمام بيرنلي.. والتحكيم كان ممتازا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع