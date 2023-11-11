ثروت سويلم: مشاركة الزمالك في كأس السوبر واردة

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن إمكانية مشاركة الزمالك في النسخة المقبلة من كأس السوبر في شكلها الجديد.

ويغيب الزمالك عن البطولة كعقوبة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة من كأس السوبر.

وقال سويلم عبر "إم بي سي مصر": "وجود الزمالك في بطولة السوبر إضافة كبرى لكن حتى الآن لم يحدث أي جديد. مشاركة الفريق في البطولة بشكلها الجديد واردة مع تغيير مجلس الإدارة".

وتابع "ربما يحب الكل أن يكون هناك جديد في التعامل مع الزمالك بعد تغيير الإدارة".

وبرر "الإدارة الجديدة ربما ستقول أننا لم نعتذر عن النسخة الماضية ونريد بدء صفحة جديدة".

وأضاف"كان يجب صدور قرارا بعقوبة الزمالك بعد انسحابه من النسخة الماضية لبطولة السوبر وهذا لم يحدث فهذا وكأنك تركت جزءا من الباب مفتوحا".

وأتم سويلم "عدم صدور أي قرار بعقوبة اللزمالك بعد اعتذاره عن النسخة الماضية ولكن هذا لم يحدث وكأنك تركت مخرج".

ويدرس الزمالك إمكانية التقدم بطلب للمشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عبر قناة ناديه في وقت سابق: "هناك تفكير في التحرك للمشاركة في البطولة".

وواصل "هناك اجتماع لمجلس الإدارة سيقام يوم الإثنين المقبل وسندرس الأمر وحال التوصل لقرار ستتم مخاطبة اتحاد الكرة بشأن هذا الأمر".

وتقام البطولة المستحدثة في الإمارات بمشاركة كل من الأهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيف المسابقة وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية ومودرن فيوتشر رابع الدوري. وسبق ورد عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات عن أنباء طلب الزمالك المشاركة في السوبر قائلا: " "لقد تفاجأت بالسؤل، لا أستطيع الإجابة فالأمر ليس خاصا بلجنة المسابقات بل باتحاد الكرة". وأكمل "لو تم إرسال أي شيء رسمي سنرد بشكل رسمي بعد دراسة فهناك اتحاد كرة ورابطة الأندية والشركة الراعية، لا أستطيع الإجابة على ذلك الأمر على الهواء مباشرة، لم يتقدم الزمالك بأي طلب لنرد عليه". ويحمل الأهلي لقب النسخة الماضية من كأس السوبر عقب الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول.