ثروت سويلم: مشاركة الزمالك في كأس السوبر واردة
السبت، 11 نوفمبر 2023 - 11:32
كتب : FilGoal
كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن إمكانية مشاركة الزمالك في النسخة المقبلة من كأس السوبر في شكلها الجديد.
ويغيب الزمالك عن البطولة كعقوبة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة من كأس السوبر.
وقال سويلم عبر "إم بي سي مصر": "وجود الزمالك في بطولة السوبر إضافة كبرى لكن حتى الآن لم يحدث أي جديد. مشاركة الفريق في البطولة بشكلها الجديد واردة مع تغيير مجلس الإدارة".
وتابع "ربما يحب الكل أن يكون هناك جديد في التعامل مع الزمالك بعد تغيير الإدارة".
وبرر "الإدارة الجديدة ربما ستقول أننا لم نعتذر عن النسخة الماضية ونريد بدء صفحة جديدة".
وأضاف"كان يجب صدور قرارا بعقوبة الزمالك بعد انسحابه من النسخة الماضية لبطولة السوبر وهذا لم يحدث فهذا وكأنك تركت جزءا من الباب مفتوحا".
وأتم سويلم "عدم صدور أي قرار بعقوبة اللزمالك بعد اعتذاره عن النسخة الماضية ولكن هذا لم يحدث وكأنك تركت مخرج".
ويدرس الزمالك إمكانية التقدم بطلب للمشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال.
وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عبر قناة ناديه في وقت سابق: "هناك تفكير في التحرك للمشاركة في البطولة".
وواصل "هناك اجتماع لمجلس الإدارة سيقام يوم الإثنين المقبل وسندرس الأمر وحال التوصل لقرار ستتم مخاطبة اتحاد الكرة بشأن هذا الأمر".