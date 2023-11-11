قائمة الأرجنتين – تواجد ميسي ودي ماريا وجوليان ألفاريز استعدادا لمباراتي أوروجواي والبرازيل

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة الفريق المستدعاة لخوض مباراتي أوروجواي والبرازيل في التوقف الدولي المقبل لشهر نوفمبر.

وسيواجه منتخب الأرجنتين منافسه أوروجواي في 17 نوفمبر قبل أن يحل ضيفا على البرازيل في 22 من الشهر ذاته في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب بـ12 نقطة.

ويتأهل ستة منتخبات مباشرة للمونديال فيما يخوض السابع مباريات الملحق.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز- فرانكو أرماني- خوان موسو

في الدفاع: جونزالو مونتييل- بابلو مافيو- ناهويل مولينا- جيرمان بيزيلا- كريستيان روميرو- لوكاس كوارتا- نيكولاس أوتاميندي- ماركوس أكونا- فرانشيسكو أورتيجا- نيكولاس تاجليافيكو

في الوسط: لياندرو باريديس- جويدو رودريجيز- إنزو فيرنانديز- إزيكويل بالاسيوس- رودريجو دي بول- جيوفاني لو سيلسو- أليكسيس ماك أليستر- باولو ديبالا

في الهجوم: آنخيل دي ماريا- ليونيل ميسي- جوليان ألفاريز- ليونيلميسي- لاوتارو مارتينيز- نيكولاس جونزاليس- لوكاس أوكامبوس