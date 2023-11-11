منافس الأهلي المحتمل - بنزيمة: سانتو مرحلة وانتهت

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 10:56

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

طالب كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة لاعبي فريقه بالتركيز على الفترة المقبلة وإغلاق ملف رحيل البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق.

واستعاد اتحاد جدة الانتصارات بالفوز 4-2 على أبها في الجولة 13 من الدوري السعودي.

وغاب النمور عن تحقيق الانتصارات في آخر 5 جولات، ما تسبب في رحيل نونو سانتو من منصب المدير الفني خاصة بعد مشكلته الأخيرة مع بنزيمة في دوري أبطال آسيا.

أخبار متعلقة:
الأولى التي يراها جمهور النادي.. ميسي يقدم الكرة الذهبية لإنتر ميامي في ظهور أخير للعام مواعيد مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي في الدوري وريال مدريد وأرسنال كرة سلة - الأهلي يواجه الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط بيان - اتحاد الكرة: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه تجاوزات بيراميدز.. لا نقبل المساس بنزاهة الحكام

وقال بنزيمة عبر "SSC SPORTS": "نونو سانتو مرحلة انتهت وأًصبحت من الماضي ويجب أن نعمل خلال فترة التوقف من أجل عودة الفريق إلى وضعه الطبيعي والتقدم في سلم الترتيب".

وأضاف "وضعنا هدفنا في الانتصار وهذا ما حدث وكان من المهم العودة إلى الانتصارات ونشكر جماهير الفريق رغم الظروف السلبية التي عشناها معًا خلال الفترة الماضية".

وتابع "المهم أنني تمكنت من تسجيل 3 اهداف وصنعت آخر وخرجنا منتصرين".

وأعاد بنزيمة فريق اتحاد جدة إلى سكة الانتصارات، بعد 50 يوما، إذ يعود آخر انتصار لحامل اللقب إلى 21 سبتمبر عندما فاز على الفتح 2-1 ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري.

وسجل أهداف النمور: كريم بنزيمة (3) وإيجور كورنادو، فيما سجل لـ أبها: كارل توكو إيكامبي وفهد الجميعة

الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 24 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الـ 13.

وساهم بنزيمة في أهداف المباراة الأربع وهو أكثر مما ساهم به في آخر 5 مباريات مع النمور في الدوري السعودي.

وارتقى بنزيمة للمركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 8 أهداف، بعد كريستيانو رونالدو 12 وألكسندر ميتروفيتش 10.

وأصبح الفرنسي ثامن لاعب يسجل هاتريك الموسم الجاري في الدوري السعودي.

كريم بنزيمة الدوري السعودي اتحاد جدة
نرشح لكم
عكاظ: مدرب أهلي جدة يرغب في رحيل فيرمينو 30 × 20 لـ رونالدو.. النصر يواصل ملاحقة الهلال بثلاثية ضد الوحدة جيسوس: لم نحدد بديل نيمار.. وميتروفيتش مهاجم نادر منافس الأهلي المحتمل - الرياضية: لوبيتيجي الأقرب لخلافة سانتو في تدريب اتحاد جدة الشرق الأوسط: بعد اليابان.. النصر يخوض وديتين في الصين مقابل 10 ملايين دولار رحل سانتو فتألق بنزيمة.. اتحاد جدة يعود للانتصارات برباعية ضد أبها انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (4) (2) أبها.. سوبر بنزيمة وحيدا في الصدارة.. الهلال ينتصر على التعاون بثنائية متأخرة
أخر الأخبار
مارسيلينو يعود لتدريب فياريال 25 دقيقة | الدوري الإسباني
بسبب أبطال إفريقيا.. تأجيل مباراة بيراميدز والجونة في الدوري ساعة | الدوري المصري
مصدر اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك استفسر عن سبب تواجد أوسوريو.. وخطوة من النادي ساعة | الدوري المصري
أون تايم سبورتس تنقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026 2 ساعة | الكرة المصرية
بطولة شمال إفريقيا للشباب - تونس تهزم الجزائر.. والمغرب يسحق ليبيا بحضور وائل رياض 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تأجيل مباراة المصري أمام مودرن فيوتشر في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - مصر للمقاصة يحقق الفوز الأول.. فوز مثير لـ أسوان على مكادي 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة جيبوتي 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين