منافس الأهلي المحتمل - بنزيمة: سانتو مرحلة وانتهت

طالب كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة لاعبي فريقه بالتركيز على الفترة المقبلة وإغلاق ملف رحيل البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق.

واستعاد اتحاد جدة الانتصارات بالفوز 4-2 على أبها في الجولة 13 من الدوري السعودي.

وغاب النمور عن تحقيق الانتصارات في آخر 5 جولات، ما تسبب في رحيل نونو سانتو من منصب المدير الفني خاصة بعد مشكلته الأخيرة مع بنزيمة في دوري أبطال آسيا.

وقال بنزيمة عبر "SSC SPORTS": "نونو سانتو مرحلة انتهت وأًصبحت من الماضي ويجب أن نعمل خلال فترة التوقف من أجل عودة الفريق إلى وضعه الطبيعي والتقدم في سلم الترتيب".

وأضاف "وضعنا هدفنا في الانتصار وهذا ما حدث وكان من المهم العودة إلى الانتصارات ونشكر جماهير الفريق رغم الظروف السلبية التي عشناها معًا خلال الفترة الماضية".

وتابع "المهم أنني تمكنت من تسجيل 3 اهداف وصنعت آخر وخرجنا منتصرين".

وأعاد بنزيمة فريق اتحاد جدة إلى سكة الانتصارات، بعد 50 يوما، إذ يعود آخر انتصار لحامل اللقب إلى 21 سبتمبر عندما فاز على الفتح 2-1 ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري.

وسجل أهداف النمور: كريم بنزيمة (3) وإيجور كورنادو، فيما سجل لـ أبها: كارل توكو إيكامبي وفهد الجميعة

الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 24 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الـ 13.

وساهم بنزيمة في أهداف المباراة الأربع وهو أكثر مما ساهم به في آخر 5 مباريات مع النمور في الدوري السعودي.

وارتقى بنزيمة للمركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 8 أهداف، بعد كريستيانو رونالدو 12 وألكسندر ميتروفيتش 10.

وأصبح الفرنسي ثامن لاعب يسجل هاتريك الموسم الجاري في الدوري السعودي.