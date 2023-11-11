الأولى التي يراها جمهور النادي.. ميسي يقدم الكرة الذهبية لإنتر ميامي في ظهور أخير للعام

قدم ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الكرة الذهبية لجماهير ناديه قبل مواجهة نيويورك سيتي وديا.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وخسر إنتر ميامي من نيويورك سيتي بهدفين لهدف صباح اليوم السبت في آخر ظهور للفريق العام الجاري.

إذ أن إنتر ميامي فشل في التأهل للمرحلة النهائية –بلاي أوفس- من الدوري الأمريكي لذا فإن موسمه انتهى رسميا.

وتوج ميسي الأسبوع قبل الماضي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه متفوقا على إرلينج هالاند من مانشستر سيتي وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وتحدث ميسي أثناء تقديم الكرة الذهبية للجماهير في ملعب "بنك ستاديوم" قائلا: "أنا هنا منذ فترة قليلة لكنني أشعر أنني متواجد منذ فترة طويلة".

🗣️M E S S I 🗣️ pic.twitter.com/sQeXwFdUMO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 11, 2023

وواصل "أريد شكر كل الأشخاص في ميامي وليس فقط من يتواجد في الملعب بل في المدينة بشكل عام على الطريقة التي عاملتونني بها أنا وعائلتي في الأشهر الأخيرة".

وأكمل "لقد أظهرتهم لي الكثير من الحب وهذا ما جعلني أشعر أنني في منزلي".

وتابع قائد منتخب الأرجنتين حديثه "ليس لدي أدنى شك في أننا سنحظى بلحظات جيدة وسوف نستمتع بها، واليوم ليس لدي شك في ذلك مثلما لم يكن لي منذ البداية".

وأردف "السنة المقبلة ستكون أفضل كثيرا وسوف نستمتع ونفوز بالألقاب وأتمنى مواصلة دعمكم مثلما حدث في الأشهر الأخيرة منذ قدومي إلى هنا".