مواعيد مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي في الدوري وريال مدريد وأرسنال

السبت، 11 نوفمبر 2023 - 10:32

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الأهلي أمام الجونة

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية قبل بداية فترة التوقف الدولي.

لكن في الدوري المصري ستقام مباراة وحيدة تجمع بين الجونة والأهلي في لقاء مؤجل من رابع جولات الدوري.

وستنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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وفي كاس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" سيواجه الأهلي منافسه الكويت الكويتي في الساعة 12 وربع ظهرا.

وستنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي".

وفي الدوري الإنجليزي سيواجه مانشستر يونايتد منافسه لوتون في الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وسيواجه أرسنال منافسه بيرنلي في الوقت ذاته لكن عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي الدوري الإسباني سيواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا في العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتقي ميلان مع ليتشي في الدوري الإيطالي في الرابعة مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

ويواجه يوفنتوس منافسه كالياري في السابعة مساء عبر القناة ذاتها.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع هايدنهايم في الدوري الألماني في الرابعة والنصف عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 5".

وفي الدوري السعودي سيواجه الوحدة منافسه النصر في الثامنة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

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الأهلي ريال مدريد الدوري المصري الجونة
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