كرة سلة - الأهلي يواجه الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط

يلتقي الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الجديد 2023-2024.

وتفوق الأهلي على القناة في دور الـ16، وكذلك الزمالك على الطيران.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة الاتحاد والجزيرة في نصف النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي دوري المرتبط لكرة السلة:

سبورتنج × الأولمبي

الزمالك × الأهلي

سموحة × المصرية للاتصالات

الاتحاد × الجزيرة

وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب بين الفريق الأول رجال والمرتبط، يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وتُحسب نقطة واحدة مقابل فوز فريق المرتبط، ونقطتان حال فوز فريق الرجال.

وإذا فاز الفريق الأول بالمباراتين يتأهل للدور المقبل مباشرة دون النظر لنتائج المرتبط.

وإذا فاز فريق المرتبط في مباراتيه، فأنه يحتاج لفوز الفريق الأول في مباراة واحدة من أجل التأهل.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط الموسم بالفوز على الاتحاد في النهائي.