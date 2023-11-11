بيان - اتحاد الكرة: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه تجاوزات بيراميدز.. لا نقبل المساس بنزاهة الحكام

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا للرد على بيان بيراميدز الأخير بشأن تعرضه للظلم التحكيمي أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

تابع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ما جاء في البيان الصادر عن نادي بيراميدز بشأن تعرض فريق الكرة لظلم تحكيمي في مباراته الأخيرة أمام نادي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهي وقتها الأصلى بالتعادل الإيجابي 3-3، قبل فوز الزمالك بنتيجة 4-3 بعد الاحتكام لركلات الترجيح.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره واعتزازه بملاك نادي بيراميدز ودورهم الرائد في الاستثمار الرياضى، كما يود في نفس الوقت الرد على المغالطات التي جاءت في بيان نادي بيراميدز، لا سيما وأن الإدارة التنفيذية بالنادي تحاول أن توهم البعض بأن التحكيم هو المسئول عن الخسارة.

لذا فإن الاتحاد المصري سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه التجاوزات غير المقبولة التي جاءت في البيان الصادر من مجلس إدارة نادي بيراميدز بحق طاقم حكام المباراة والتي يرفضها الاتحاد المصري جملة وتفصيلا، لا سيما وأن هناك طرق وأطر شرعية على الأندية أن تسلكها للمطالبة بحقوقها في إطار سياسة الاحترام المتبادل بين الاتحاد وجميع الأندية.

ويشدد الاتحاد المصري لكرة القدم، على احترامه واعتزازه بكل الأندية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، كما يعمل جاهدا على تطوير منظومة التحكيم المصرى وفق خطة شاملة بدأت بالفعل ولن يتراجع عنها، رافضا في نفس الوقت المساس بالحكام أو التشكيك في نزاهتهم أو التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.

ماذا حدث؟

تقدم نادي بيراميدز بالتهنئة لـ الزمالك بعد الفوز والصعود لنهائي كأس مصر 2023، وشدد النادي في بيانه على أن مشكلته "كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة والوهمية".

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح على بيراميدز بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وجاء بيان النادي:

"يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين به، بخالص التهنئة لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن تقديره الكامل تجاه فريق بيراميدز الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين وقدموا جهودا غير عادية،

ونحن إذ لا نريد الانتقاص من فوز نادي الزمالك، فإننا نؤكد أن مشكلتنا كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة والوهمية تجاه بيراميدز خلال المباراة، والكروت الصفراء والحمراء.

إن غياب العدالة والنزاهة يؤدي إلى الانحدار، وقرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كاس مصر كانت مخجلة".

وسبق أن وصف عمر مدحت المدير التجاري لنادي بيراميدز في تصريحات لمركز النادي الإعلامي: "الحكم تحامل على بيراميدز بصورة واضحة وكان سببا مباشرا في خسارة الفريق للقاء رغم قتال اللاعبين حتى اللحظة الأخيرة".

المدير التجاري أكمل "المباراة وما حدث بها من أخطاء تحكيمية فجة تعطي انطباعا سيئا للغاية عن الكرة المصرية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في التواجد والاستثمار في مجال الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن منظومة التحكيم بها خلل واضح رغم توافر تقنية الفيديو".

بينما كتب ممدوح عيد رئيس النادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام تفجر ولا تحاسب".

ويلعب الزمالك مع الأهلي في نهائي البطولة خلال شهر مارس المقبل.