هاني سعيد: لم نشكو حكم مباراة الزمالك.. ونريد أن تسري اللوائح على الجميع

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز أن فريقه لم يتقدم بشكوى ضد أحمد الغندور حكم مباراة الزمالك في كأس مصر 2023.

وأبدى النادي اعتراضا على القرارات التحكيمية في المباراة التي انتهت بخسارة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح.

وقال سعيد عبر عبر أون تايم سبورتس 2: "حتى الآن لم نتقدم بشكوى للجنة الحكام ضد حكم مواجهتنا أمام الزمالك في كأس مصر".

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وأردف "ليس لدينا أي مشاكل مع الأندية، ومن حقنا التعليق على الأداء التحكيمي".

وأضاف "تحويل ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي للجنة الانضباط جاء بسبب تغريدة عامة، هو لم يتحدث عن أمر محدد والتغريدة على حسابه الشخصي وليس النادي، ومكتوبة بشكل عام دون الإشارة لأشخاص أو وقائع ولذلك لا يُلام عليها".

وأكمل "نريد أن تسري اللوائح على الجميع بنفس الطريقة، كم مرة في السنوات الأخيرة رأينا من يتحدث عن حكام بأعينهم دون أن يتم تحويله للجنة الانضباط في اليوم التالي؟".

وأشاد بتألق عبد الله السعيد قائلا: "(عنده دم) بلغة الكرة وهو نموذج للجميع".

وردا على طلب الزمالك ضم أحمد الشناوي أو مصطفى فتحي، أجاب: "ليس له أي أساس من الصحة".

وأتم "محمد حمدي نقدره وبإذن الله مستمر مع الفريق".

وينتهي تعاقد الظهير الأيسر بنهاية الموسم الجاري ويحق له في يناير التفاوض مع أي فريق آخر.

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