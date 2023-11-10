ناصر منسي: شيكابالا توقع تسجيلي أمام بيراميدز.. والحديث عن نهائي الكأس مبكر

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

ناصر منسي

يرى ناصر منسي لاعب الزمالك أن الحديث عن نهائي كأس مصر 2023 لا زال مبكرا والأفضل التركيز في بطولة الكونفدرالية.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد سيناريو ماراثوني في لقاء انتهى بالتعادل 3-3.

وقال ناصر منسي عبر أون تايم سبورتس 2: "عندما كنت على دكة البدلاء رأيت سيناريو المباراة بشكل جيد، وشاركت وهدفي كان إسعاد جمهور الزمالك".

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وأضاف "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وقبل المباراة كان هدفنا الفوز، واحترمنا فريق بيراميدز واللاعبون كانوا رجالا".

وتابع "قبل المباراة بيوم، تحدث معنا شيكابالا عن أهمية المباراة، هو قائد حقيقي داخل وخارج الملعب، ويدعمنا بشكل جيد جدا، وفي المعسكر أخبرني بأنني سأسجل هدفا ضد بيراميدز".

وواصل "نهائي كأس مصر؟ لا زال الحديث عنه مبكرا للغاية، تركيزنا الآن ينصب على المشاركة في الكونفدرالية".

وأتم "ما كان ينقصني الفرصة في الزمالك، لعبت ثم جلست على الدكة من وجهة نظر أوسوريو ولم أعترض، وعندما سنحت لي الفرصة تمسكت بها".

وشارك منسي منذ انضمامه في يناير الماضي في 17 مباراة وسجل 6 أهداف في جميع المسابقات.

وسيلتقي الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر يوم 13 مارس 2024.

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