الشرق الأوسط: بعد اليابان.. النصر يخوض وديتين في الصين مقابل 10 ملايين دولار

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 22:42

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد ضمك

وقع نادي النصر السعودي على اتفاقية لخوض مباراتين وديتين في الصين خلال شهر يناير 2024.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية فمن المتوقع أن يواجه النصر أحد فرق الدوري الصيني وفريق نجوم الدوري الصيني.

وأشار التقرير إلى أن النادي الأصفر سيحصل على مقابل مادي يزيد عن 10 ملايين دولار.

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وسبق أن خاض النصر مواجهتين وديتين في اليابان في الصيف قبل بداية الموسم الجاري.

حيث تعادل مع باريس سان جيرمان سلبيا ثم مع إنتر الإيطالي بنتيجة 1-1 في بطولة اليابان الدولية.

ويضم العالمي في صفوفه كريستيانو رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وإيمريك لابورت وأليكس تيليس وأندرسون تاليسكا.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 28 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة في الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

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