الثانية له هذا الموسم.. محمد يوسف حكم مواجهة الجونة والأهلي

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 22:33

كتب : FilGoal

محمد يوسف حكم لقاء الزمالك وأسوان

يدير محمد يوسف مباراة الجونة والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا السبت في الخامسة مساءً على استاد خالد بشارة في مدينة الجونة.

ويعاون يوسف كل من هاني عبد الفتاح وأسامة عبد اللطيف، فيما يتواجد محمود ناصف كحكم رابع.

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وعلى تقنية الفيديو: مصطفى مدحت ويعاونه محمد عباس قابيل.

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وأدار يوسف مباراة واحدة الموسم الجاري والتي جاءت بين الزمالك وسموحة وانتهت بنتيجة 5-1 للأبيض.

وسبق أن أدار يوسف مباراتين للأهلي فاز فيهما الأحمر.

وأدار للجونة 4 مباريات فاز الفريق الساحلي في 1 وتعادل في 1 وخسر 2.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

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