رحل سانتو فتألق بنزيمة.. اتحاد جدة يعود للانتصارات برباعية ضد أبها

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 22:22

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

استعاد اتحاد جدة الانتصارات بالفوز 4-2 على أبها في الجولة 13 من الدوري السعودي.

وسجل أهداف النمور: كريم بنزيمة (3) وإيجور كورنادو، فيما سجل لـ أبها: كارل توكو إيكامبي وفهد الجميعة.

وغاب النمور عن تحقيق الانتصارات في آخر 5 جولات، ما تسبب في رحيل نونو سانتو من منصب المدير الفني خاصة بعد مشكلته الأخيرة مع بنزيمة في دوري أبطال آسيا.

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الفوز رفع رصيد الاتحاد لـ 24 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الـ 13.

وساهم بنزيمة في أهداف المباراة الأربع وهو أكثر مما ساهم به في آخر 5 مباريات مع النمور في الدوري السعودي.

وارتقى بنزيمة للمركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 8 أهداف، بعد كريستيانو رونالدو 12 وألكسندر ميتروفيتش 10.

وأصبح الفرنسي ثامن لاعب يسجل هاتريك الموسم الجاري في الدوري السعودي.

وصف المباراة

كاد إيجور كورنادو أن يسجل هدفا في الثانية 15 حيث مرت كرته أعلى العارضة.

وواصل الاتحاد ضغطه بحثا عن الهدف الأول.

وفي الدقيقة 10 خرج رومارينيو متأثرا بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 37 احتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء لكريم بنزيمة الذي انبرى لها وسجلها في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني سجل كارل توكو إيكامبي هدف التعادل لأبها في الدقيقة 51.

رد الاتحاد جاء سريعا بهدف بعد 3 دقائق مباشرة حيث سجل إيجور كورنادو الهدف الثاني للنمور بعد تمريرة رائعة من كريم بنزيمة.

وفي الدقيقة 67 سجل بنزيمة الهدف الثالث من انفراد تام بالحارس تاتاروشانو.

وبعد دقيقتين سجل بنزيمة الهدف الرابع للاتحاد والهاتريك الخاس به بعد عرضية أرضية من إيجور كورنادو.

وقلص فهد الجميعة برأسية هدف أبها الثاني في الدقيقة 85.

وسجل فرحة الشمراني هدف النمور الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لكن الهدف ألغي بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة.

كريم بنزيمة الدوري السعودي اتحاد جدة أبها
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