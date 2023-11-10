الدرجة الثانية ب – تعادل الترسانة وسقوط المنيا في الجولة الرابعة
الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 21:38
كتب : رضا السنباطي
انتهت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني ب في المجموعات الست.
وأقيمت مباريات الجولة الرابعة أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
وتنص لائحة اتحاد الكرة على صعود أوائل المجموعات الست إلى دوري المحترفين ثم إقامة مباراة فاصلة بين أول المجموعة 1 مع 2 و3 مع 4 و5 مع 6 لصعود 3 للدورة الرباعية مع ثالث دوري المحترفين لصعود متصدر المجموعة إلى الدوري الممتاز.
وإليكم نتائج المجموعات الست:
المجموعة الأولى
قوص 1-2 الأقصر
طهطا 2-1 شبان قنا
ملوي0-2 الألومنيوم
ديروط 1-1 أسمنت أسيوط
ويتصدر المجموعة الألومنيوم برصيد 9 نقاط.
المجموعة الثانية
بني مزار 1-1 الواسطي
نجوم مصر 4-0 مركز شباب مغاغة
مركز شباب طامية 2-1 المنيا
الترسانة 0-0 الفيوم
ويتصدر المجموعة الترسانة والفيوم برصيد 8 نقاط.
المجموعة الثالثة
المستقبل 0-0 م ش العريش
النصر 1-1 جنوب سيناء
نجمة سيناء 1-0 الشمس
منتخب السويس 1-0 المريخ
ويتصدر منتخب السويس والعبور المجموعة برصيد 7 نقاط.
المجموعة الرابعة
تيم اف سي 0-1 كهرباء الإسماعيلية
ألو إيجيبت 1-2 الإنتاج الحربي
بورفؤاد 0-0 الشرطة
بورتو 1-2 إيسترن كومباني
ويتصدر المجموعة كهرباء الإسماعيلية برصيد 9 نقاط.
المجموعة الخامسة
صيد المحلة 2-2 بايونيرز
المنصورة 2-0 شباب تلا
بني عبيد 2-0 كفر الشيخ
م ش القزازين 1-0 بلقاس
مالية كفر الزيات 2-0 نبروه
ويتصدر المجموعة المنصورة برصيد 8 نقاط ثم القزازين وبني عبيد برصيد 7 نقاط.
المجموعة السادسة
الأوليمبي 2-2 دلفي
طلائع الأسطول 0-1 هلال مطروح
م ش كوم حمادة 1-2 الحمام
المجد 0-0 الإسكندرية للبترول
دمنهور 0-0 سبورتنج
ويتصدر الأوليمبي ودلفي المجموعة برصيد 8 نقاط.