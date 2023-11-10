الدرجة الثانية ب – تعادل الترسانة وسقوط المنيا في الجولة الرابعة

انتهت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني ب في المجموعات الست.

وأقيمت مباريات الجولة الرابعة أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على صعود أوائل المجموعات الست إلى دوري المحترفين ثم إقامة مباراة فاصلة بين أول المجموعة 1 مع 2 و3 مع 4 و5 مع 6 لصعود 3 للدورة الرباعية مع ثالث دوري المحترفين لصعود متصدر المجموعة إلى الدوري الممتاز.

وإليكم نتائج المجموعات الست:

المجموعة الأولى

قوص 1-2 الأقصر

طهطا 2-1 شبان قنا

ملوي0-2 الألومنيوم

ديروط 1-1 أسمنت أسيوط

ويتصدر المجموعة الألومنيوم برصيد 9 نقاط.

المجموعة الثانية

بني مزار 1-1 الواسطي

نجوم مصر 4-0 مركز شباب مغاغة

مركز شباب طامية 2-1 المنيا

الترسانة 0-0 الفيوم

ويتصدر المجموعة الترسانة والفيوم برصيد 8 نقاط.

المجموعة الثالثة

المستقبل 0-0 م ش العريش

النصر 1-1 جنوب سيناء

نجمة سيناء 1-0 الشمس

منتخب السويس 1-0 المريخ

ويتصدر منتخب السويس والعبور المجموعة برصيد 7 نقاط.

المجموعة الرابعة

تيم اف سي 0-1 كهرباء الإسماعيلية

ألو إيجيبت 1-2 الإنتاج الحربي

بورفؤاد 0-0 الشرطة

بورتو 1-2 إيسترن كومباني

ويتصدر المجموعة كهرباء الإسماعيلية برصيد 9 نقاط.

المجموعة الخامسة

صيد المحلة 2-2 بايونيرز

المنصورة 2-0 شباب تلا

بني عبيد 2-0 كفر الشيخ

م ش القزازين 1-0 بلقاس

مالية كفر الزيات 2-0 نبروه

ويتصدر المجموعة المنصورة برصيد 8 نقاط ثم القزازين وبني عبيد برصيد 7 نقاط.

المجموعة السادسة

الأوليمبي 2-2 دلفي

طلائع الأسطول 0-1 هلال مطروح

م ش كوم حمادة 1-2 الحمام

المجد 0-0 الإسكندرية للبترول

دمنهور 0-0 سبورتنج

ويتصدر الأوليمبي ودلفي المجموعة برصيد 8 نقاط.