قائمة منتخب مصر للشباب - وائل رياض يختار 22 لاعبا لبطولة شمال إفريقيا

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 21:14

كتب : أحمد الخولي

وائل رياض - مدرب منتخب مصر للشباب

اختار وائل رياض المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب قائمة مكونة من 22 لاعبا لخوض غمار بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر والتي ستقام في تونس.

واستبعد وائل رياض الرباعي: محمد عبد الفتاح (الإسماعيلي) - عبد العزيز سعيد (سموحة) - محمد عبد الناصر (المقاولون العرب) - يوسف أحمد حسن (الزمالك) من القائمة الأولية.

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ويتواجد عمر خضر لاعب زد الحالي وأستون فيلا الإنجليزي المستقبلي، والذي سينضم لهم بدءا من الموسم المقبل بعد إتمام العام الـ 18.

فيما غاب اسم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي والذي تواجد في معسكر منتخب الشباب في شهر أكتوبر الماضي.

وجاءت قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) –أحمد وهبة (المصري) – أحمد جابر (سموحة).

الدفاع: مهاب سامي (إنبي) – حسن أبو المعاطي (الزمالك) – أحمد عابدين (الأهلي) – معتز محمد (الأهلي) – حسام عوض الله (طلائع الجيش) – يوسف عبد الحفيظ (الأهلي) – محمد سمير (إنبي).

الوسط: مروان محمود (زد) – أحمد خالد "كباكا" (الأهلي) – فارس خالد (الأهلي) – محمد السيد (الزمالك) – محمد عبد الله (الأهلي) - هادي عامر حسين (سموحة) - كريم حامد (الزمالك) - عمرو خالد بيبو (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)

الهجوم: محمد زعلوك (الأهلي) – كريم سعيد (وادي دجلة) – مهند محمد (المقاولون العرب).

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ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة شمال إفريقيا بمواجهة ليبيا يوم 15 نوفمبر.

ويلتقي في الجولة الثالثة مع الجزائر يوم 17 نوفمبر، ثم مع تونس يوم 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة بلقاء المغرب يوم 21 نوفمبر.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة: مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر.

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