في الجول يكشف سبب تواجد طارق حامد في مقر الزمالك

تواجد طارق حامد لاعب وسط ضمك السعودي في مقر نادي الزمالك اليوم الجمعة.

طارق حامد النادي : ضمك الزمالك

ويتواجد طارق حامد في مصر في ظل إيقافه مع ضمك لمباراتين في السعودية واستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعب منتخب مصر لم يجتمع مع أي من مسؤولي الزمالك لبحث إمكانية عودته، خلال تواجده داخل مقر النادي.

وتواجد حامد من أجل إنهاء بعض الأوراق الخاصة من خلال سيارة الشهر العقاري الموجودة داخل مقر النادي.

ويستعد طارق حامد لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بقميص منتخب مصر خلال الأيام المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026.

وخاض طارق حامد 8 مباريات الموسم الجاري وصنع هدفا وحيدا عقب انتقاله في الصيف قادما من اتحاد جدة.

وساهم طارق حامد الموسم الماضي في تحقيق النمور للقب الدوري السعودي بعد غياب.

وخلال مشواره مع الزمالك حقق طارق حامد 12 لقبا وكان من عناصر الفريق الأساسية منذ انضمامه من سموحة في 2014.