انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (4) (2) أبها.. سوبر بنزيمة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد أبها في الجولة 13 من الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 21 نقطة من 12 مباراة.

فيما يحتل أبها المركز الـ 13 برصيد 13 نقطة.

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انتهت

ق 90+3: جووول الخامس لاتحاد جدة

ق : جووول فهد يسجل هدف تقليص الفارق برأسية سجلها لتصبح النتيجة 4-2.

ق 69: جووول هاااتريك بنزيمة بعد عرضية كورنادو

ق 67: جووول بنزيمة والثالث بعد انفراد تام

ق 54: جوووول الرد السريع.. إيجور كورنادو يسجل هدف الاتحاد الثاني

ق 51: جووول التعااادل.. توكو إيكامبي يسجل التعادل لأبها

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووول بنزيمة يسجل من ركلة جزاء

ق 37: تقنية الفيديو تحتسب ركلة جزاء لبنزيمة

ق 10: إصابة رومارينيو وخروجه

بداية اللقاء