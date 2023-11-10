تصفيات كأس العالم تحت 20 عاما - ناشئات مصر يتعادلن مع الكونغو.. والحسم في الأسكندرية

حققت ناشئات منتخب مصر نتيجة إيجابية بالتعادل 1-1 مع الكونغو في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم تحت 20 عاما.

وتقام نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما للناشئات في كولومبيا.

وتقدم منتخب مصر في الشوط الأول عن طريق دانا كريم.

وأدركت باولين مبايو التعادل في الشوط الثاني.

وستقام مباراة العودة يوم 19 من الشهر الجاري على استاد الأسكندرية.

وحال تأهل منتخب مصر للمرحلة الرابعة والأخيرة سيلتقي الفائز من مواجهة الكاميرون وكينيا.

وسبق أن حققت ناشئات مصر الفوز في الدور الثاني من التصفيات بنتيجة 18-0 في مجموع المباراتين بالفوز على ساو تومي.

وتتأهل 4 منتخبات ممثلة عن قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاما والتي ستقام في كولومبيا العام المقبل.

ولم تتأهل مصر من قبل لنهائيات مونديال تحت 20 عاما.

ويعد أبرز إنجاز إفريقي هو وصول نيجيريا لنهائي نسختي 2010 و2014 والحصول على الميدالية الفضية.