تصفيات كأس العالم تحت 20 عاما - ناشئات مصر يتعادلن مع الكونغو.. والحسم في الأسكندرية

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 19:26

كتب : FilGoal

منتخب مصر للسيدات تحت 20 عاما

حققت ناشئات منتخب مصر نتيجة إيجابية بالتعادل 1-1 مع الكونغو في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم تحت 20 عاما.

وتقام نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما للناشئات في كولومبيا.

وتقدم منتخب مصر في الشوط الأول عن طريق دانا كريم.

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا سيدات - السنغال تتأهل لمواجهة مصر في المرحلة الأخيرة منتخب سيدات مصر يضم 23 لاعبة استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا

وأدركت باولين مبايو التعادل في الشوط الثاني.

وستقام مباراة العودة يوم 19 من الشهر الجاري على استاد الأسكندرية.

وحال تأهل منتخب مصر للمرحلة الرابعة والأخيرة سيلتقي الفائز من مواجهة الكاميرون وكينيا.

وسبق أن حققت ناشئات مصر الفوز في الدور الثاني من التصفيات بنتيجة 18-0 في مجموع المباراتين بالفوز على ساو تومي.

وتتأهل 4 منتخبات ممثلة عن قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاما والتي ستقام في كولومبيا العام المقبل.

ولم تتأهل مصر من قبل لنهائيات مونديال تحت 20 عاما.

ويعد أبرز إنجاز إفريقي هو وصول نيجيريا لنهائي نسختي 2010 و2014 والحصول على الميدالية الفضية.

منتخب مصر للناشئات
نرشح لكم
استعدادا لبطولة شمال إفريقيا.. منتخب مصر للشباب ينتصر وديا على الشمس "الدعم الكامل لهذا الجيل".. اجتماع اتحاد الكرة بمنتخب الشباب قبل بطولة شمال إفريقيا الزمالك يكشف عبر في الجول موقف إدارة النادي من ضم فيتوريا لـ فتوح وصبحي آخرهم فتوح وصبحي.. نجوم تاريخيون منحهم منتخب مصر طوق النجاة محمد صبحي يجدد اعتذاره لجماهير الزمالك عبر في الجول "أتقبل أي قرار" جيبوتي: جاهزون لمواجهة منتخب مصر.. ونخوض المباراة بلا غيابات مؤتمر فيتوريا: فتوح وصبحي من الأعمدة الرئيسية.. وانضمام لاعب الأهلي رسالة للجميع قائمة منتخب مصر - صبحي وفتوح وإمام ضمن اختيارات فيتوريا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون
أخر الأخبار
قائمة الجزائر - عودة بونجاح ووناس في بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2026 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف سبب تواجد طارق حامد في مقر الزمالك 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (1) (0) أبها.. جووول أووول بنزيمة 53 دقيقة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم 2026 - بوروندي تستدعي أميسي جناح بلدية المحلة ساعة | الكرة الإفريقية
وحيدا في الصدارة.. الهلال ينتصر على التعاون بثنائية متأخرة ساعة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم تحت 20 عاما - ناشئات مصر يتعادلن مع الكونغو.. والحسم في الأسكندرية ساعة | منتخب مصر
تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة أساسي بعد رحيل سانتو ضد أبها ساعة | سعودي في الجول
اسكواش - كريم عبد الجواد ونور الطيب يحققان لقب بطولة ماليزيا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 4 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق