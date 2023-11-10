تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة أساسي بعد رحيل سانتو ضد أبها

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 19:00

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

اختار حسن خليفة المدرب المؤقت لـ اتحاد جدة الدفع بـ كريم بنزيمة أساسيا في هجوم الفريق ضد أبها في الجولة 13 من الدوري السعودي.

ويخوض الاتحاد اللقاء على ملعبه الأمير عبد الله الفيصل.

وتعد تلك المباراة الأولى بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو عن تدريب الفريق.

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وسبق أن ذكرت الرياضية أن شرارة الخلاف بين النجم الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي نونو سانتو اشتعلت مجددا في غرف خلع الملابس أثناء استراحة ما بين الشوطين في مباراة الفريق أمام القوة الجوية بدوري أبطال آسيا يوم الإثنين.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: حسن كادش – لويز فيليبي – أحمد بامسعود – مهند الشنقيطي

الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – فيصل الغامدي

الهجوم: رومارينيو – كريم بنزيمة – إيجور كورنادو

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ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 21 نقطة من 12 مباراة.

فيما يحتل أبها المركز الـ 13 برصيد 13 نقطة.

كريم بنزيمة اتحاد جدة تشكيل اتحاد جدة
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