اسكواش - كريم عبد الجواد ونور الطيب يحققان لقب بطولة ماليزيا
الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 18:50
كتب : FilGoal
حقق كريم عبد الجواد ونور الطيب لاعبة وادي دجلة لقب بطولة ماليزيا للاسكواش.
وانتصر كريم عبد الجواد على مصطفى عسل في نهائي مصري خالص بنتيجة 3 أشواط دون رد.
وجاءت نتائج الأشواط: 11-8 و12-10 و11-5.
وكان كريم عبد الجواد تأهل للمباراة النهائية عقب الفوز على الماليزي إيان يو بنتيجة 3-0.
فيما فازت نور الطيب بنتيجة 3 أشواط دون رد على الماليزية، راتشيل أرنولد.
وجاءت نتائج الأشواط: 11-2 و11-4 و11-4.
وفازت نور الطيب على لماليزية سيفاسنجاري سوبرامينيام بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.
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