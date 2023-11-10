اسكواش - كريم عبد الجواد ونور الطيب يحققان لقب بطولة ماليزيا

حقق كريم عبد الجواد ونور الطيب لاعبة وادي دجلة لقب بطولة ماليزيا للاسكواش.

وانتصر كريم عبد الجواد على مصطفى عسل في نهائي مصري خالص بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-8 و12-10 و11-5.

وكان كريم عبد الجواد تأهل للمباراة النهائية عقب الفوز على الماليزي إيان يو بنتيجة 3-0.

فيما فازت نور الطيب بنتيجة 3 أشواط دون رد على الماليزية، راتشيل أرنولد.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-2 و11-4 و11-4.

وفازت نور الطيب على لماليزية سيفاسنجاري سوبرامينيام بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.