بيان بيراميدز: نهنئ الزمالك بالوصول لنهائي الكأس.. ومشكلتنا مع القرارات التحكيمية الفاضحة

تقدم نادي بيراميدز بالتهنئة لـ الزمالك بعد الفوز والصعود لنهائي كأس مصر 2023، وشدد النادي في بيانه على أن مشكلته "كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة والوهمية".

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح على بيراميدز بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وجاء بيان النادي:

"يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين به، بخالص التهنئة لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن تقديره الكامل تجاه فريق بيراميدز الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين وقدموا جهودا غير عادية،

ونحن إذ لا نريد الانتقاص من فوز نادي الزمالك، فإننا نؤكد أن مشكلتنا كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة والوهمية تجاه بيراميدز خلال المباراة، والكروت الصفراء والحمراء.

إن غياب العدالة والنزاهة يؤدي إلى الانحدار، وقرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كاس مصر كانت مخجلة".

وسبق أن وصف عمر مدحت المدير التجاري لنادي بيراميدز في تصريحات لمركز النادي الإعلامي: "الحكم تحامل على بيراميدز بصورة واضحة وكان سببا مباشرا في خسارة الفريق للقاء رغم قتال اللاعبين حتى اللحظة الأخيرة".

المدير التجاري أكمل "المباراة وما حدث بها من أخطاء تحكيمية فجة تعطي انطباعا سيئا للغاية عن الكرة المصرية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في التواجد والاستثمار في مجال الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن منظومة التحكيم بها خلل واضح رغم توافر تقنية الفيديو".

ويلعب الزمالك مع الأهلي في نهائي البطولة خلال شهر مارس المقبل.

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