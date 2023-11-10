استعدادا لبطولة شمال إفريقيا.. منتخب مصر للشباب ينتصر وديا على الشمس

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

وائل رياض

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض الفوز وديا على نادي الشمس بنتيجة 2-1، في ختام الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس.

ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر والتي ستقام في تونس.

وسجل ثنائية منتخب مصر للشباب: محمد عبد الله ومهند محمد.

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بدأ المنتخب بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

الدفاع: أحمد عابدين - معتز محمد - يوسف عبد الحفيظ - حسن أبو المعاطي

الوسط: محمد السيد - أحمد خالد "كباكا" - مروان محمد

الهجوم: عمر خضر - محمد عبد الله - كريم سعيد

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

منتخب مصر للشباب وائل رياض
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