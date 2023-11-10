إدارة المصري توافق على طلب من علي ماهر خلال التوقف الدولي

وافق مجلس إدارة المصري على طلب علي ماهر المدير الفني للفريق بإلغاء معسكر الغردقة الذي كان من المقرر إقامته في التوقف الدولي المقبل.

وبناء عليه تقرر استئناف الفريق لتدريباته ملعب الكلية الحربية بداية من اليوم الجمعة على أن يعود إلى بورسعيد ليخوض المران يوم الثلاثاء المقبل.

وسيواجه المصري منافسه إنبي في الأول من شهر ديسمبر المقبل في الجولة السابعة من الدوري.

ويحتل المصري المركز الثامن في الترتيب بتسع نقاط.

وجاء بيان المصري كالتالي:

مجلس المصري يوافق على طلب الجهاز الفني بإلغاء معسكر الغردقة والفريق يؤدي تدريباته ببورسعيد اعتبارا من الثلاثاء

وافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق والذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع الحالي.

هذا وسوف يستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارا من اليوم الجمعة ، فيما يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من الثلاثاء المقبل وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري والتي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

على صعيد أخر، يعقد الكابتن علي ماهر خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.