قائمة الأهلي - عودة خالد عبد الفتاح وغياب أكرم توفيق وصلاح محسن أمام الجونة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 16:44

كتب : أحمد الخولي

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

عاد خالد عبد الفتاح لقائمة الأهلي المستدعاة للقاء الجونة حسبما علم FilGoal.com.

ويغيب عن القائمة كل من علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي ورضا سليم وأكرم توفيق للإصابة ومحمد زعلوك ومعتز محمد ومحمد الضاوي "كريستو" وصلاح محسن لقرار فني.

فيما يغيب محمدو عبد المنعم "كهربا" عن المباراة بسبب إيقافه في الدوري لست مباريات من قبل اتحاد الكرة.

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ويلتقي الأهلي أمام الجونة غدا السبت في لقاء مؤجل من ثالث جولات الدوري.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- مصطفي مخلوف

في الدفاع: محمد هاني- خالد عبد الفتاح- ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم -رامي ربيعة -كريم الدبيس- كريم فؤاد

في الوسط: إمام عاشور- كريم وليد- أليو ديانج- مروان عطية- محمد مجدي "أفشة"- أحمد نبيل "كوكا"- أحمد عبد القادر- حسين الشحات- بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر

في الهجوم: أنتوني موديست - بيرسي تاو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات خاضها.

أما الجونة فيأتي في المركز العاشر برصيد 8 نقاط من خمس مباريات خاضها.

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