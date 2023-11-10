بيراميدز يرد على أنباء تحويل ممدوح عيد للجنة الانضباط

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 15:42

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

نفى بيراميدز أنباء تحويل رئيس النادي ممدوح عيد إلى لجنة الانضباط بسبب تصريحاته التي أدلى بها عقب الهزيمة من الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

وقال مصدر من بيراميدز إن ناديه لم يصله أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن ما صرح به عامر حسين عضو مجلس الجبلاية بشأن إحالة ممدوح عيد رئيس النادي إلى لجنة الانضباط مؤخرا.

وأضاف المصدر متسائلا "إحالة أي فرد من منظومة اتحاد الكرة للجنة الانضباط يقتضي اجتماعا لمجلس إدارته لاتخاذ القرار، فمتى وأين اجتمع اتحاد الكرة؟".

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتي: بيلينجهام سيشارك أمام فالنسيا.. وجولير يشعر بالاكتئاب الوحدة الإماراتي ينهي تعاقده مع موسيماني كاف يعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية

وواصل "أم أن القرار صدر من عامر حسين نفسه على الهواء؟ وكيف يعلنه في الإعلام ولم يصدر من اتحاد الكرة أي تفاصيل بشأن اجتماع رسمي للإدارة تعلن فيه تفاصيل الإحالة وأي قرارات أخرى؟ أم أنه تم تعيينه متحدثا رسميا لاتحاد الكرة".

وأتم المصدر حديثه "وهل رئيس لجنة مسابقات الرابطة هو الذي يعلن عقوبة مرتبطة بمباراة الكأس التي لا تشرف عليها الرابطة، أم ماذا؟".

وكان عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات تحويل ممدوح عيد إلى لجنة الانضباط.

جاء ذلك عقب تغريدة نشرها ممدوح عيد بعد هزيمة ناديه من الزمالك مباشرة.

وكتب ممدوح عيد عقب الخسارة من الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام تفجر ولا تحاسب".

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ42 في تاريخه.

ممدوح عيد بيراميدز
نرشح لكم
بيان - اتحاد الكرة: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه تجاوزات بيراميدز.. لا نقبل المساس بنزاهة الحكام الزمالك لـ في الجول: ترشيح الرمادي لتدريب الفريق؟ الأمر زاد عن الحد ويهدد استقرار الفريق هاني سعيد: لم نشكو حكم مباراة الزمالك.. ونريد أن تسري اللوائح على الجميع ناصر منسي: شيكابالا توقع تسجيلي أمام بيراميدز.. والحديث عن نهائي الكأس مبكر الثانية له هذا الموسم.. محمد يوسف حكم مواجهة الجونة والأهلي في الجول يكشف سبب تواجد طارق حامد في مقر الزمالك بيان بيراميدز: نهنئ الزمالك بالوصول لنهائي الكأس.. ومشكلتنا مع القرارات التحكيمية الفاضحة إدارة المصري توافق على طلب من علي ماهر خلال التوقف الدولي
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يواجه الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط 34 دقيقة | كرة سلة
بيان - اتحاد الكرة: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه تجاوزات بيراميدز.. لا نقبل المساس بنزاهة الحكام 46 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك لـ في الجول: ترشيح الرمادي لتدريب الفريق؟ الأمر زاد عن الحد ويهدد استقرار الفريق 51 دقيقة | الدوري المصري
هاني سعيد: لم نشكو حكم مباراة الزمالك.. ونريد أن تسري اللوائح على الجميع ساعة | الدوري المصري
ناصر منسي: شيكابالا توقع تسجيلي أمام بيراميدز.. والحديث عن نهائي الكأس مبكر ساعة | الدوري المصري
منافس الأهلي المحتمل - الرياضية: لوبيتيجي الأقرب لخلافة سانتو في تدريب اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر تين هاج: راشفورد ليس سعيدا.. وأعلم أنه سيعود وسيسجل الأهداف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب: تحدٍ صعب أن ألعب ضد برنتفورد.. وهذا ما أريده في الفترة المقبلة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع