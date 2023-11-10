مؤتمر أنشيلوتي: بيلينجهام سيشارك أمام فالنسيا.. وجولير يشعر بالاكتئاب

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد موقف نجم فريقه جود بيلينجهام من المشاركة أمام فالنسيا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فالنسيا غدا السبت ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "بيلينجهام تدرب اليوم بشكل طبيعي. سيشارك إذا لم يحدث أي شيء جديد حتى موعد المباراة".

وعن إصابة التركي أردا جولير مجددا أجاب "إصابة جولير؟ لقد حدث هذا للأسف قبل مواجهة براجا. الأمر ليس بالخطير لكن اللاعب يشعر بالاكتئاب لأنه يريد المشاركة. إنها خطوة صغيرة إلى الوراء وليست انتكاسة للإصابة القديمة ولدينا كل الوقت للتعافي بشكل أفضل".

وعن أزمة حراس المرمى بعد إصابة كيبا أوضح "لدينا فران الذي سيكون الحارس الثاني أمام فالنسيا ومعه أيضا كانيزاريس الذي يمر بحالة جيدة في كاستيا".

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي إصابة الحارس الإسباني صاحب الـ29 عاما في العضلة المقربة بالفخذ الأيمن.

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب كيبا بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها ستمتد من أسبوعين لثلاثة.

وأتم "علينا أن نحافظ على الفترة الجيدة التي نمر بها. تعجبني طريقة لعب فالنسيا إنه فريق منظم بشكل جيد وعلينا تقديم مباراة رائعة للحصول على النقاط".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة خلف جيرونا المتصدر برصيد 31 نقطة.

فيما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد مرور 12 جولة.