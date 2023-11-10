الوحدة الإماراتي ينهي تعاقده مع موسيماني

أعلن الوحدة الإماراتي اليوم الجمعة فسخ تعاقده مع المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني رسميا.

وذكر الوحدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فسخ التعاقد تم بالتراضي بين الطريقين.

وقرر الوحدة تعيين أرنو بويتنويج مديرا فنيا للفريق خلفا لموسيماني.

المدرب صاحب الـ59 عاما تولى تدريب الوحدة في بداية الموسم الجاري وخاض معه بطولة كأس العرب وبلغ ربع النهائي قبل الهزيمة من الشباب السعودي بركلات الترجيح.

ولكن في البطولات الرسمية خاض موسيماني مع الوحدة 10 مباريات فاز ست مرات وخسر في أربعة لقاءات.

الوحدة ينهي تعاقده مع بيتسو موسيماني بالتراضي تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حول إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين. وقررت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعيين السيد أرنو بويتنويج مدرباً للفريق الأول خلال… pic.twitter.com/f4CcekekP6 — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) November 10, 2023

وسجل الفريق تحت قيادته 18 هدفا واستقبل 11 آخرين.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي بـ12 نقطة بفارق خمس نقاط عن الوصل وشباب الأهلي المتصدرين.