الوحدة الإماراتي ينهي تعاقده مع موسيماني

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 14:50

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

أعلن الوحدة الإماراتي اليوم الجمعة فسخ تعاقده مع المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني رسميا.

وذكر الوحدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فسخ التعاقد تم بالتراضي بين الطريقين.

وقرر الوحدة تعيين أرنو بويتنويج مديرا فنيا للفريق خلفا لموسيماني.

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المدرب صاحب الـ59 عاما تولى تدريب الوحدة في بداية الموسم الجاري وخاض معه بطولة كأس العرب وبلغ ربع النهائي قبل الهزيمة من الشباب السعودي بركلات الترجيح.

ولكن في البطولات الرسمية خاض موسيماني مع الوحدة 10 مباريات فاز ست مرات وخسر في أربعة لقاءات.

وسجل الفريق تحت قيادته 18 هدفا واستقبل 11 آخرين.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي بـ12 نقطة بفارق خمس نقاط عن الوصل وشباب الأهلي المتصدرين.

موسيماني الوحدة
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