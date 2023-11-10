خبر في الجول - تفاصيل إصابة محمود علاء وفترة غيابه عن الزمالك

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 14:34

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - المقاولون العرب - محمود علاء

كشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع نادي الزمالك تفاصيل إصابة اللاعب ومدة غيابه.

وتعرض محمود علاء للإصابة في مباراة الزمالك ضد بيراميدز ضمن نصف نهائي كأس مصر 2022-2023.

وقال مصدر من مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com : "محمود علاء تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وسيغيب من أسبوعين إلى 3 أسابيع".

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وأضاف "الجهاز الطبي يبذل محاولات لتجهيزه قبل مواجهة أبو سليم الليبي في البطولة الكونفرالية".

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 فبراري الجاري ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك الزمالك قد ضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ 42 في تاريخه.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخى 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

محمود علاء الزمالك الكونفدرالية
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