خبر في الجول – أكرم توفيق يغيب عن لقاء الأهلي والجونة
الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 14:10
كتب : أحمد الخولي
يغيب أكرم توفيق لاعب الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة ضد الجونة.
أكرم توفيق
النادي : الأهلي
وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فضل منح أكرم توفيق راحة سلبية وعدم مشاركته في المباراة تجنبا لإرهاقه عقب عودته من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي.
اللاعب صاحب الـ26 عاما خاض ثلاث مباريات مع الأهلي منذ عودته من الإصابة بواقع مباراتين بشكل أساسي ومرة كبديل.
ويواجه الأهلي منافسه الجونة غدا السبت في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من الدوري.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ12 نقطة من أربع مباريات خاضها.
أما الجونة فيأتي عاشرا بثماني نقاط من خمس مباريات خاضها.
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