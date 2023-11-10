غياب لابورت وظهور وجه جديد.. دي لافوينتي يعلن قائمة إسبانيا لمواجهتي قبرص وجورجيا

ظهر أليكس جريمالدو لاعب باير ليفركوزن للمرة الأولى في قائمة منتخب إسبانيا.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهتي قبرص وجورجيا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وأعلن لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا قائمة منتخب بلاده لخوض مواجهتي قبرص وجورجيا.

كما ضمت قائمة منتخب إسبانيا خوسيلو مهاجم ريال مدريد وألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد.

وغاب أيمريك لابورت مدافع النصر السعودي عن قائمة لا فوينتي بسبب إصابته بجرح في القدم.

وستكون المباراة الأولى أمام منتخب قبرص الخميس المقبل، ثم مواجهة منتخب جورجيا الأحد بعد المقبل.

وتأهل منتخب إسبانيا بشكل رسمي إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا بعد الفوز على النرويج في الجولة السابعة من التصفيات.

ووصل منتخب إسبانيا إلى النقطة 15 في صدارة المجموعة ولا يزال يتبقى له مباراتين، ليتأهل إلى البطولة رفقة منتخب أسكتلندا الذي يحتل المركز الثاني بالرصيد ذاته وبنفس عدد المباريات.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي قبرص وجورجيا على النحو التالي: