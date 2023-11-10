Gaming – كيف تحصل على بطاقة صلاح في لعبة EA Sports FC 24

ظفر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي رسميا والمقدمة من شركة EA Sports.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وفور حصوله على الجائزة توفرت بطاقة لاعب الشهر لصلاح في لعبة EA Sports FC 24، فكيف تحصل عليها؟

البطاقة تأتي بتقييم 91 وهذه تفاصيل إحصائياته:

91 طاقات إجمالية ⭐ بطاقة جديدة لمحمد صلاح في لعبة EA FC 24 بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 🔝@UlkerBiskrem pic.twitter.com/lhWsBspaMG — FilGoal (@FilGoal) November 10, 2023

السرعة 91

التسديد 90

التمرير 84

المراوغة 90

الدفاع 47

القوة البدنية 80

وحصل صلاح على أربع مميزات بلاي ستايل وهي كالتالي:

براعة التسديد R2

تسديدة ساقطة

سرعة

ترافيلا أي التسديد والتمرير بدقة كبيرة بوجه القدم الخارجي

ولإكمال التحدي الخاص ببطاقة صلاح فهو يكلفك 998 ألف كوين.

Five goals including a Merseyside derby brace for October's @premierleague Player of the Month! Congratulations, @MoSalah. #FC24 pic.twitter.com/9E1GmPVlJl — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) November 10, 2023

والتحديات تطلب التالي:

3 تشكيلات بتقييم 85

3 تشكيلات بتقييم 86

تشكيل بتقييم 87

تشكيل بتقييم 87

تواجد لاعبين من بطاقات فريق الأسبوع في التحديات واحدة في تحدي 85 وأخرى في 86.

وأصبحت هذه هي البطاقة الثالثة المميزة لصلاح التي تصدر له في اللعبة خلال العام الجاري بعد بطاقة لاعب الأسبوع بتقييم 90، وبطاقة لاعب تريلبليزرز بتقييم 91.