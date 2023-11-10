Gaming – كيف تحصل على بطاقة صلاح في لعبة EA Sports FC 24

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 13:36

كتب : رامي جمال

هدف محمد صلاح مع ليفربول في نوتينجهام فورست

ظفر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي رسميا والمقدمة من شركة EA Sports.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وفور حصوله على الجائزة توفرت بطاقة لاعب الشهر لصلاح في لعبة EA Sports FC 24، فكيف تحصل عليها؟

البطاقة تأتي بتقييم 91 وهذه تفاصيل إحصائياته:

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السرعة 91

التسديد 90

التمرير 84

المراوغة 90

الدفاع 47

القوة البدنية 80

وحصل صلاح على أربع مميزات بلاي ستايل وهي كالتالي:

براعة التسديد R2

تسديدة ساقطة

سرعة

ترافيلا أي التسديد والتمرير بدقة كبيرة بوجه القدم الخارجي

ولإكمال التحدي الخاص ببطاقة صلاح فهو يكلفك 998 ألف كوين.

والتحديات تطلب التالي:

3 تشكيلات بتقييم 85

3 تشكيلات بتقييم 86

تشكيل بتقييم 87

تشكيل بتقييم 87

تواجد لاعبين من بطاقات فريق الأسبوع في التحديات واحدة في تحدي 85 وأخرى في 86.

وأصبحت هذه هي البطاقة الثالثة المميزة لصلاح التي تصدر له في اللعبة خلال العام الجاري بعد بطاقة لاعب الأسبوع بتقييم 90، وبطاقة لاعب تريلبليزرز بتقييم 91.

ليفربول صلاح EA Sports FC 24 gaming
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