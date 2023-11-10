هيثم شعبان مدربا لـ الداخلية

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 13:04

كتب : رضا السنباطي

هيثم شعبان - سيراميكا كليوباترا

أتم نادي الداخلية اتفاقه مع هيثم شعبان لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الداخلية المركز 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.

ويقود هيثم شعبان المدير الفني الجديد لنادي الداخلية مران الفريق اليوم الجمعة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

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وسبق لهيثم شعبان تولي تدريب سيراميكا كليوباترا الذي قاده للتأهل للدوري، قبل أن ينتقل لخوض تجربة جديدة مع بتروجت.

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وقال محمد عبد الحميد وكيل المدرب في تصريحات لـ FilGoal.com : "عقد هيثم شعبان مع الداخلية ممتد حتى نهاية الموسم الجاري".

وبدأ الداخلية منافسات الموسم الحالي تحت قيادة ميمي عبد الرازق الذي رحل عن منصبه بعد الخسارة من سيراميكا كليوباترا.

وأعلن عبد الرازق رحيله عن تدريب الفريق بعد خوض 4 جولات اكتفى خلالها بتحقيق 3 نقاط بالفوز على إنبي في الجولة الأولى من الموسم.

ويلعب الداخلية أمام بلدية المحلة يوم 1 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

نادي الداخلية هيثم شعبان
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