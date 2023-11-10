ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة كيبا

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 12:59

كتب : FilGoal

ألميريا ضد ريال مدريد

أعلن ريال مدريد اليوم الجمعة تشخيص إصابة حارسه كيبا.

كيبا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي إصابة الحارس الإسباني صاحب الـ29 عاما في العضلة المقربة بالفخذ الأيمن.

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب كيبا بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها ستمتد من أسبوعين لثلاثة.

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وتعرض كيبا للإصابة أثناء خوض عمليات الإحماء قبل مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وكان ريال مدريد فاز على براجا بثلاثية دون رد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 بعدما ضمن كذلك تصدر المجموعة إذ حصد 12 نقطة بالفوز في كل مبارياته.

وخلال الموسم الجاري خاض كيبا مع ريال مدريد 13 مباراة استقبل خلالهم 10 أهداف وحافظ على نظافة شباكه ست مرات.

وانضم كيبا إلى ريال مدريد معارا من تشيلسي لمدة موسم عقب إصابة الحارس الأساسي ثيبو كورتوا.

كيبا ريال مدريد
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