أزاح رونالدو.. رياض محرز الأكثر صناعة في الدوري السعودي

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 11:58

كتب : محمود حمدي

رياض محرز وفيرمينو

بات الجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة اللاعب الأكثر صناعة للأهداف بالموسم الحالي من الدوري السعودي.

وصنع محرز هدفين في تعادل أهلي جدة أمام ضمك 2-2 ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي.

وأحرز المدافع عبد الباسط هندي والجناح سميحان النابت هدفي اهلي جدة، بعد تمريرتين من زميلهما الجزائري، في الدقيقتين 10 و44 من المباراة، التي استضافها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

أخبار متعلقة:
تقرير: لابورت خارج حسابات إسبانيا عامر حسين: تحويل ممدوح عيد للجنة الانضباط.. والزمالك لم يطلب المشاركة في السوبر استبعاد ماديسون من قائمة منتخب إنجلترا الزمالك: ندرس طلب المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال

وارتقى محرز إلى صدارة ترتيب صناع أهداف الموسم الجاري من الدوري، متخطيا البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.

وصنع محرز 8 اهداف بالموسم الحالي مقابل 7 أهداف صنعها رونالدو مع النصر.

أهلي جدة تعرض لنتيجة محبطة أمام، بعدما قلب الأخير تأخره بهدفين دون رد إلى التعادل 2-2.

وغاب الدولي المصري طارق حامد محترف ضمك عن المباراة بسبب تعرضه للإيقاف لمدة مباراتين بسبب سوء السلوك الذي بدر منه خلال مواجهة الخليج بكاس خادم الحرمين الشريفين.

بهذه النتيجة رفع أهلي جدة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

رياض محرز أهلي جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
تقرير: لابورت خارج حسابات إسبانيا مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الهلال واتحاد جدة وتريزيجيه سجل دون أن يحتفل.. محمد شريف يعيد الانتصارات لـ الخليج على حساب الطائي الرياضية: الهلال يستبدل نيمار بظهير أيسر بعد 165 يوما.. حجازي يشارك في تدريبات اتحاد جدة تاليسكا: وجود رونالدو ساعد كثيرا في تطور الكرة السعودية بشكل عام الكشف عن تفاصيل اشتباك بنزيمة وسانتو لفظيا داخل غرف خلع الملابس هل يقود اتحاد جدة خلفا لسانتو؟ انفصال شرودر عن العين الإماراتي
أخر الأخبار
الأولى منذ سنتين.. صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هيثم شعبان مدربا لـ الداخلية 31 دقيقة | الكرة المصرية
ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة كيبا 37 دقيقة | الدوري الإسباني
أزاح رونالدو.. رياض محرز الأكثر صناعة في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
تقرير: لابورت خارج حسابات إسبانيا ساعة | سعودي في الجول
عامر حسين: تحويل ممدوح عيد للجنة الانضباط.. والزمالك لم يطلب المشاركة في السوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
الزمالك: ندرس طلب المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال 2 ساعة | الكرة المصرية
استبعاد ماديسون من قائمة منتخب إنجلترا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 4 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق