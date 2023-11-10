أزاح رونالدو.. رياض محرز الأكثر صناعة في الدوري السعودي

بات الجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة اللاعب الأكثر صناعة للأهداف بالموسم الحالي من الدوري السعودي.

وصنع محرز هدفين في تعادل أهلي جدة أمام ضمك 2-2 ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي.

وأحرز المدافع عبد الباسط هندي والجناح سميحان النابت هدفي اهلي جدة، بعد تمريرتين من زميلهما الجزائري، في الدقيقتين 10 و44 من المباراة، التي استضافها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وارتقى محرز إلى صدارة ترتيب صناع أهداف الموسم الجاري من الدوري، متخطيا البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر.

وصنع محرز 8 اهداف بالموسم الحالي مقابل 7 أهداف صنعها رونالدو مع النصر.

أهلي جدة تعرض لنتيجة محبطة أمام، بعدما قلب الأخير تأخره بهدفين دون رد إلى التعادل 2-2.

وغاب الدولي المصري طارق حامد محترف ضمك عن المباراة بسبب تعرضه للإيقاف لمدة مباراتين بسبب سوء السلوك الذي بدر منه خلال مواجهة الخليج بكاس خادم الحرمين الشريفين.

بهذه النتيجة رفع أهلي جدة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.