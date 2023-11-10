تقرير: لابورت خارج حسابات إسبانيا

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 11:45

كتب : FilGoal

إيميرك لابورت

خرج الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي من حسابات منتخب بلاده خلال التوقف الدولي المقبل.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهتي قبرص وجورجيا ضمن تصفيات يورو 2024.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن ديفيد ماركيز، طبيب نادي النصر، أرسل إلى إدارة المنتخب الإسباني، تقريرا طبيا مفصلًا عن مواطنه إيمريك لابورت.

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وأوضحت التقارير ان ذلك جاء ذلك بعد تعرض المدافع الإسباني إلى جرح في القدم خلال وجوده في منزله، عقب فراغه من المشاركة في مباراة الخليج ضمن مواجهات المرحلة الـ 12 من الدوري السعودي.

وأشارت أن التقرير الطبي أوصى بالراحة والعلاج للاعب لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، وينتظر أن يتم استبعاد اللاعب لابورت من قائمة المنتخب الإسباني، التي ستعلن، اليوم، استعدادا لمباراتين في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وستكون المباراة الأولى أمام منتخب قبرص الخميس المقبل، ثم مواجهة منتخب جورجيا الأحد بعد المقبل.

وتأهل منتخب إسبانيا بشكل رسمي إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا بعد الفوز على النرويج في الجولة السابعة من التصفيات.

ووصل منتخب إسبانيا إلى النقطة 15 في صدارة المجموعة ولا يزال يتبقى له مباراتين، ليتأهل إلى البطولة رفقة منتخب أسكتلندا الذي يحتل المركز الثاني بالرصيد ذاته وبنفس عدد المباريات.

منتخب إسبانيا نادي النصر السعودي إيمريك لابورت
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