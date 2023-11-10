عامر حسين: تحويل ممدوح عيد للجنة الانضباط.. والزمالك لم يطلب المشاركة في السوبر

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 11:36

كتب : FilGoal

ممدوح عيد - المدير التنفيذي لنادي بيراميدز

أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات تحويل ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط.

وشن ممدوح عيد هجوما ضاريا على أحمد الغندور حكم مباراة فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وقال عامر حسين عبر قناة "etc":"اتحاد الكرة اتخذ قرارا بتحويل ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط بعد تصريحاته الأخيرة".

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وشدد "حماية الحكام أحد واجباتنا خاصة بعد تعاقدنا مع خبير أجنبي لتحسين منظومة التحكيم. نعترف بوجود بعض السلبيات ولكن هناك وجوه جديدة وتوسيع لقاعدة الحكام وهذه نقطة إيجابية لا يمكن تجاهلها".

ممدوح عيد كتب عقب الخسارة من الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لن ينصلح حال كرة القدم في أي مكان به حكام تفجر ولا تحاسب".

وضرب الزمالك موعدا ناريا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2023 بعد سيناريو ماراثوني مثير ضد بيراميدز في نصف النهائي وصل لركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وانتصر الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، ليتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الـ 42 في تاريخه.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخى 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

مشاركة الزمالك في السوبر

وأجاب عامر حسين "طلب الزمالك المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر؟ لم يصلنا خطابا رسميا حتى الآن. لا نستطيع الرد على افتراضات".

ويغيب الزمالك عن البطولة كعقوبة بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة.

وأعلن اتحاد الكرة نظام بطولته المستحدثة كأس السوبر للأندية الأبطال والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق في الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ29 ديسمبر المقبل.

وتأتي الفرق المتأهلة إلى سوبر الأبطال المصري كالآتي:

- الأهلي (بطل الدوري)

- بيراميدز (وصيف الدوري)

- سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)

- مودرن فيوتشر (رابع الدوري)

ويلعب الأهلي بطل الدوري أمام سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وفقا للائحة البطولة.

بينما يواجه بيراميدز فريق مودرن فيوتشر في المباراة الثانية.

جوائز البطولة:

مجلس أبو ظبي الرياضي هو من سيمنح الجوائز.

250 ألف دولار للبطل.

125 ألف دولار لوصيف البطولة.

المركز الثالث 75 ألف دولار.

المركز الرابع 50 ألف دولار.

الزمالك السوبر المصري بيراميدز
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