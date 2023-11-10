الزمالك: ندرس طلب المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال

يدرس الزمالك إمكانية التقدم بطلب للمشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عبر قناة ناديه صباح اليوم الجمعة: "هناك تفكير في التحرك للمشاركة في البطولة".

وواصل "هناك اجتماع لمجلس الإدارة سيقام يوم الإثنين المقبل وسندرس الأمر وحال التوصل لقرار ستتم مخاطبة اتحاد الكرة بشأن هذا الأمر".

وتقام البطولة المستحدثة في الإمارات بمشاركة كل من الأهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيف المسابقة وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية ومودرن فيوتشر رابع الدوري.

ويغيب الزمالك عن البطولة كعقوبة بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة من كأس السوبر.

وسبق ورد عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات عن أنباء طلب الزمالك المشاركة في السوبر قائلا: " "لقد تفاجأت بالسؤل، لا أستطيع الإجابة فالأمر ليس خاصا بلجنة المسابقات بل باتحاد الكرة".

وأكمل "لو تم إرسال أي شيء رسمي سنرد بشكل رسمي بعد دراسة فهناك اتحاد كرة ورابطة الأندية والشركة الراعية، لا أستطيع الإجابة على ذلك الأمر على الهواء مباشرة، لم يتقدم الزمالك بأي طلب لنرد عليه".