استبعاد ماديسون من قائمة منتخب إنجلترا

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 11:04

كتب : FilGoal

جيمس ماديسون - أرسنال ضد توتنام

أعلن توتنام استبعاد صانع ألعابه جيمس ماديسون من قائمة المنتخب الإنجليزي خلال التوقف الدولي المقبل.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهتي مالطا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024.

وقال توتنام عبر حسابه: "استبعاد جيمس ماديسون من قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي مالطا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024 بسبب الإصابة في الكاحل".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الهلال واتحاد جدة وتريزيجيه كلوب: هذا الخطأ سبب خسارة ليفربول.. ولا يمكننا الفوز إن كررناه ميسي: مشاهدة زيدان كانت تؤلمني.. وزيزو يرد: هذا ما كان يميزه عني كرة يد - حارس الأهلي لـ في الجول: فخور بما قدمناه ضد برشلونة.. وسنلعب للفوز في القادم

ولم يحدد النادي الإنجليزي مدة غياب ماديسون عن الملاعب.

صاحب الـ26 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 12 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

منتخب إنجلترا حسم بطاقة التأهل إلى أمم أوروبا 2024 في وقت سابق بعد التغلب على إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 16 نقطة من ست مباريات بينما أوكرانيا في المركز الثاني بـ 13 نقطة ولكن من سبع مباريات.

وتراجع منتخب إيطاليا إلى المركز الثالث بعد تجمد رصيده عند 10 نقاط من ست مباريات.

وتضم المجموعة الثالثة خمسة منتخبات ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى يورو 2024.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

إنجلترا 16 نقطة

أوكرانيا 13 نقطة

إيطاليا 10 نقاط

مقدونيا 7 نقاط

مالطا 0 نقاط.

توتنام منتخب إنجلترا جيمس ماديسون
نرشح لكم
الأولى منذ سنتين.. صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة كيبا تقرير: لابورت خارج حسابات إسبانيا كلوب: هذا الخطأ سبب خسارة ليفربول.. ولا يمكننا الفوز إن كررناه ميسي: مشاهدة زيدان كانت تؤلمني.. وزيزو يرد: هذا ما كان يميزه عني الدوري الأوروبي - بمشاركة صلاح.. ليفربول يتكبد خسارة أمام تولوز ويتمسك بالصدارة دوري المؤتمر - بمشاركة مرموش.. رائعة شايبي تنصر فرانكفورت وتقربه من التأهل للدور المقبل فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا
أخر الأخبار
Gaming – كيف تحصل على بطاقة صلاح في لعبة EA Sports FC 24 4 دقيقة | Gamers
الأولى منذ سنتين.. صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هيثم شعبان مدربا لـ الداخلية 36 دقيقة | الكرة المصرية
ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة كيبا 42 دقيقة | الدوري الإسباني
أزاح رونالدو.. رياض محرز الأكثر صناعة في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
تقرير: لابورت خارج حسابات إسبانيا ساعة | سعودي في الجول
عامر حسين: تحويل ممدوح عيد للجنة الانضباط.. والزمالك لم يطلب المشاركة في السوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
الزمالك: ندرس طلب المشاركة في كأس السوبر للأندية الأبطال 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 4 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق