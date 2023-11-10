استبعاد ماديسون من قائمة منتخب إنجلترا

أعلن توتنام استبعاد صانع ألعابه جيمس ماديسون من قائمة المنتخب الإنجليزي خلال التوقف الدولي المقبل.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهتي مالطا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024.

وقال توتنام عبر حسابه: "استبعاد جيمس ماديسون من قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي مالطا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024 بسبب الإصابة في الكاحل".

ولم يحدد النادي الإنجليزي مدة غياب ماديسون عن الملاعب.

صاحب الـ26 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 12 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

We can confirm that James Maddison has been withdrawn from the England squad due to an ankle injury. The midfielder will not feature in the Three Lions' UEFA EURO 2024 qualifiers against Malta and North Macedonia, and will remain at Hotspur Way for rehabilitation with the Club's… pic.twitter.com/Y4WelJrcbO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 10, 2023

منتخب إنجلترا حسم بطاقة التأهل إلى أمم أوروبا 2024 في وقت سابق بعد التغلب على إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 16 نقطة من ست مباريات بينما أوكرانيا في المركز الثاني بـ 13 نقطة ولكن من سبع مباريات.

وتراجع منتخب إيطاليا إلى المركز الثالث بعد تجمد رصيده عند 10 نقاط من ست مباريات.

وتضم المجموعة الثالثة خمسة منتخبات ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى يورو 2024.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

إنجلترا 16 نقطة

أوكرانيا 13 نقطة

إيطاليا 10 نقاط

مقدونيا 7 نقاط

مالطا 0 نقاط.