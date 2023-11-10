مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الهلال واتحاد جدة وتريزيجيه

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 - 10:42

كتب : FilGoal

تريزيجيه - منتخب مصر

يشهد اليوم إقامة مباراتين في الجولة 13 من الدوري السعودي.

ويواجه الهلال منافسه التعاون في الخامسة مساء وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1".

وفي الثامنة مساء سيواجه اتحاد جدة منافسه أبها وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

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ويخوض محمود حسن "تريزيجيه" مع فريقه طرابزون سبور مباراة ضد كونيا سبور في الجولة 12 من الدوري التركي في السابعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي إسبانيا سيواجه أتليتك بلباو منافسه سيلتا فيجو في العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 3" في الجولة 13 من الدوري.

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تريزيجيه الهلال اتحاد جدة
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