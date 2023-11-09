كلوب: هذا الخطأ سبب خسارة ليفربول.. ولا يمكننا الفوز إن كررناه

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 23:34

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول غضبه من أداء فريقه أمام تولوز الفرنسي بعد الخسارة 3-2 في الجولة الرابعة للدوري الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة تي إن تي سبورتس: "لم نملك الشراسة الكافية. تخلينا عن عدة كرات بسهولة وارتكبنا أخطاء حقيقية".

وأضاف "مع كل الاستحواذ الذي امتلكناه كان يجب أن نخلق المزيد ولكن لا يمكنك تلقي 3 أهداف هنا. هذا لا يملك أي معنى".

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وأوضح "لقد قاتل تولوز أقوى منا وكان فوزا مستحقا له وأهنئ لاعبيه".

وتابع "يمكنك أن تلعب جيدا كما شئت ولكن إذا لم تفز بالمعارك الحاسمة فلن تملك فرصة في كرة القدم".

واختتم "يمكننا على الأقل التعلم من ذلك. يمكننا أن نكون فريقا جيدا، ولكن بدون الفوز بالالتحامات الدفاعية، لن يحدث ذلك".

ولأول مرة يخسر ليفربول في دور المجموعات في الدوري الأوروبي منذ 2012.

وأصبح تولوز أول فريق فرنسي يسجل 3 أهداف في شباك ليفربول أوروبيا منذ ستراسبورج في كأس الاتحاد عام 1997.

وارتقى تولوز للمركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر صاحب الـ 9 نقاط.

فيما تراجع رويال سان جليلوز البلجيكي للمركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل لاسك لينز النمساوي الترتيب برصيد 3 نقاط.

تولوز ليفربول الدوري الأوروبي يورجن كلوب
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