كرة يد - حارس الأهلي لـ في الجول: فخور بما قدمناه ضد برشلونة.. وسنلعب للفوز في القادم

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 22:25

كتب : محمد سمير

محمد إبراهيم - يد الأهلي

أشاد محمد إبراهيم حارس مرمى فريق الأهلي لكرة اليد بالمؤازرة الجماهيرية خلال مباراة الفريق برشلونة في بطولة سوبر جلوب.

وتقام البطولة خلال الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

وخسر الأهلي بنتيجة 37-26 أمام برشلونة وسيلعب على المركز الخامس في مباريات الملحق.

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وقال إبراهيم لـ FilGoal.com: "أشكر زملائي على المباراة الكبيرة وفخور بما قدمناه، الشوط الأول لعبنا بشكل جيد وكنا ند للند، وفرق الخبرات كبيرة وهم بطل أوروبا ونحن فريق شاب وهو ما أحدث الفارق في الشوط الثاني، ونتعلم وخبراتنا تزيد لنكون أفضل في القادم".

وأكمل "جمهور الأهلي دائما في ظهر فريقه في الخسارة قبل المكسب، وهو ما حدث في النسخة الماضية عندما وصلنا للمربع الذهبي".

وأردف "دائما يؤمن جمهورنا بأن لا يوجد أمام الأهلي مستحيل، ومثلما برشلونة بطل أوروبا فنحن بطل إفريقيا ولدينا أفضل مدافع في العالم مثل إبراهيم المصري، وبإذن الله لن نخذلهم في الفترة المقبلة".

وأتم عن مباريات تحديد المركز الخامس قائلا: "الفرق التي سنقابلها لديهم محترفين كثر ونثق في أنفسنا وسنلعب على المكسب".

ويلعب الأهلي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، حيث سيلاقي الكويت الكويتي، والفائز يلعب مباراة المركز الخامس والسادس، بينما يلعب الخاسر على المركزين السابع والثامن.

وتقام جميع المباريات التالي ذكرها يوم السبت 11 نوفمبر.

الدور نصف النهائي:

برشلونة الإسباني × فوكس برلين الألماني - 4:30 عصرا

ماجديبورج الألماني × كيلسي البولندي - 7:15 مساء

تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن:

الأهلي × الكويت الكويتي - 12:15 ظهرا

الخليج السعودي × النجمة البحريني - 2:15 ظهرا

تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر:

النور السعودي × سان فرناندو الأرجنتيني - 8:15 صباحا

جامعه كوينزلاند الأسترالي × كال هيت الأمريكي- 10:15 صباحا

ويعد برشلونة أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، وخسر نهائي آخر نسختين ضد ماجديبورج الألماني.

فيما يعد أفضل مركز للأهلي هو وصافة البطولة في نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وحل الأهلي رابعا في النسخة الأخيرة من البطولة.

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