بالتعاون مع "لا ليجا".. ميدو يستعيد ذكريات هدفه الذي أهدى اللقب لـ ريال مدريد

في إطار التعاون المشترك بين FilGoal.com ، ورابطة الدوري الإسباني، وبمناسبة مرور مئة عام على إنشاء نادي سيلتا فيجو الإسباني، التقى موقع في الجول مع أحمد حسام ميدو نجم سيلتا فيجو السابق.

ولعب ميدو في صفوف سيلتا فيجو الإسباني معارا من أياكس أمستردام الهولندي، خلال الفترة من يناير 2003 حتى نهاية الموسم وقتها في يونيو.

ونجح ميدو في تسجيل 4 أهداف خلال 8 مباريات خاضها مع الفريق، بينهم هدف في شباك ريال سوسيداد وصيف الدوري وقتها، والذي ساهم في فوز فريقه بالمباراة 3-2.

وتسبب هدف ميدو في منح اللقب لريال مدريد وضياعه على سوسيداد.

وسينشر في الجول خلال الساعات القادمة الحوار بالكامل والذي كشف خلاله ميدو تفاصيل أخرى، وتفضيلاته بين نجوم الكرة الإسبانية.