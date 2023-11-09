Gaming - أفضل 10 ألعاب جديدة متوفرة على متجر Steam

لعشاق الألعاب الإلكترونية عالمهم، ومنهم من يفضلون اللعب على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم.

موقع IGN العالمي، والمتخصص في الألعاب الإلكترونية وأخبارها، كتب تقريرا عن اختياراته لأفضل 10 ألعاب متوفرة على متجر Steam حاليا.

وإليكم أفضل 10 ألعاب في متجر Steam حسب موقع IGN

1- The Outlast Trials

The Outlast Trials هي لعبة البقاء على قيد الحياة التي يمكن للاعبين الاستمتاع بها، إما منفردين أو في وضع جماعي.

تم تطوير اللعبة ونشرها بواسطة Red Barrels. اللعبة حاليًا متوفرة بنسخة Demo ويمكن شراؤها مبكرا مقابل مقابل 482 جنيه مصري.

يقول المطورون إنهم يتطلعون إلى إصدار النسخة الكاملة من اللعبة بحلول نهاية عام 2023.

تجري أحداث The Outlast Trials في حقبة الحرب الباردة حيث يتم تجنيد خنازير غينيا البشرية قسراً من قبل شركة Murkoff للهروب من اختبارات غسيل الدماغ والتحكم بالعقل، ويعمل اللاعبون معًا في The Outlast Trials.

يقول المطورون إن الأهداف الإلزامية للعبة لا تتطلب التعاون ولكن العمل معًا يمكن أن يكون "مفيدًا للغاية".

2-Starship Troopers: Extermination

لعبة Starship Troopers: Extermission عبارة عن لعبة FPS تعاونية مكونة من 16 لاعبًا تدور أحداثها في مستعمرة التعدين في الفضاء السحيق على Planet Valaka.

اللاعبون هم جزء من Deep Space Vanguard، وهو فرع من القوات الخاصة "النخبة" من المشاة المتنقلة، عليهم أن يقاتلوا الحشرات لإنقاذ البشرية.

Starship Troopers: Extermition هي أيضًا إحدى ألعاب الوصول المبكر. إنها "لعبة إطلاق نار تعاونية من منظور الشخص الأول نابضة بالحياة، وبناء قاعدة، وجذابة للأهداف"، وفقًا لمطوري Offworld Industries. اللعبة متاحة حاليًا بسعر 407 جنيه مصري.

3-Warhammer 40,000: Boltgun

لعبة Warhammer 40,000: Boltgun هي لعبة إطلاق نار كلاسيكية من منظور الشخص الأول (FPS) مع صور إطلاق نار قديمة من التسعينيات.

يتولى اللاعبون دور جندي من مشاة البحرية الفضائية المتمرّس في القتال والذي يتعين عليه القتال ضد مشاة البحرية الفضائية ومجموعة من الشياطين.

تم تطوير هذه اللعبة ذات الطراز القديم من السلسلة الشهيرة بواسطةAuroch Digital ونشرتها شركة Focus Entertainment. اللعبة متاحة حاليا على Steam بسعر 407 جنيه مصري بتطبيق خصم 10%.

4-Planet of Lana

تدور أحداث فيلم Planet of Lana حول فتاة صغيرة رفقة صديقتها في مهمة لإنقاذ كوكبهم.

هي مغامرة ألغاز سينمائية تم تطويرها بواسطة Wishously ونشرتها Thunderful Publishing.

تتعامل اللعبة مع قوة شريرة تعطل التوازن الدقيق بين البشر والطبيعة والحيوانات.

تضع اللعبة كل اللاعبين في طريقة لعب فريدة تعتمد على الرفيق حيث يقومون بحل الألغاز لإنقاذ الكوكب. كوكب لانا متاح بسعر روبية. 293 جنيه مصري.

5-Darkest Dungeon II

لعبة Darkest Dungeon II هي لعبة من نوعية روجلايك، تم تطويرها ونشرها بواسطة Red Hook Studios.

إنها لعبة "رحلة على الطريق" حيث يمكنك التعاون مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء والاستيلاء على عربة وشق طريقك عبر الفوضى.

لعبة Darkest Dungeon II متاحة على متجر Steam مقابل 1112 جنيه مصري.

تتميز هذه اللعبة القتالية القائمة على تبادل الأدوار بمجموعة متنوعة من الأبطال والمهارات والقوى والعناصر والمزيد للاختيار والدمج لإنشاء الفريق المثالي.

6-Town of Salem 2

تدور أحداث لعبة Town of Salem 2 حول اللاعبين الذين يعملون معًا لهزيمة خصومهم. يمكن للاعبين الانضمام إلى ما يصل إلى 14 لاعبًا آخر عبر الإنترنت للعب Town of Salem 2.

اللعبة تدور حول العثور على القتلة، والقضاء على المدينة، والعديد من أشكال الواجبات الأخرى للخروج منتصرًا. هناك العديد من الأدوار التي يمكن للاعبين القيام بها والعديد من الفصائل للاختيار من بينها بما في ذلك Coven وNeutral وApocalypse.

Town of Salem 2 هي لعبة وصول مبكر من BlankMediaGames. سيتم إطلاقها بالكامل بحلول نهاية أغسطس. اللعبة متاحة حالياً على متجر Steam.

7-Railway Empire 2

تدور أحداث لعبة Railway Empire 2 في أوائل القرن التاسع عشر حيث يتحكم اللاعبون في شركة سكك حديدية صغيرة.

الهدف من اللعبة هو تحويل الأعمال الصغيرة إلى شركة كبيرة من خلال التوسع الذكي، إذ تم تطوير لعبة Railway Empire 2 بواسطة Gaming Minds Studios ونشرتها شركة Kalypso Media.

تحتوي لعبة Railway Empire 2 على 50 قاطرة مختلفة للاختيار من بينها.

يحتوي الجزء الثاني على خرائط أكبر وأكثر تفصيلاً مع جسور يمكنها استيعاب ما يصل إلى 4 مسارات. يمكن أن تحتوي محطات القطار القابلة للتوسيع الآن على ما يصل إلى 8 مسارات. تم إدراج لعبة Railway Empire 2 على Steam بسعر 1,112 ألف جنيه مصري.

8-Bread & Fred

لعبة Bread & Fred هي لعبة منصات تعاونية من المطور SandCastles Studio وتم نشرها بواسطة Apogee Entertainment.

في لعبة Bread & Fred، يتعين على لاعبين العمل معًا من خلال القفز والتسلق إلى قمة جبل ثلجي.

يتولى اللاعبون دور كل من Bread وFred في هذه اللعبة. تدعم اللعبة وضع لاعبين من نفس جهاز الكمبيوتر.

قال المطورون إن وضع Peer-2-Peer متعدد اللاعبين ليس جاهزًا بعد، ولكنه سيكون جاهزا في يونيو.

Bread & Fred متاحة على Steam مقابل 230 جنيه مصري.

9-Magic: The Gathering Arena

لعبة Magic: The Gathering Arena هي لعبة بطاقات سحرية قابلة للتحميل مجانا.

اللعبة توفر للاعبين الفرصة لبناء استراتيجيتهم الخاصة، واستكشاف الكون المتعدد، والمعركة ضد أصدقائهم من أجل حقوق التفاخر.

10-Age of Wonders 4

لعبة Age of Wonders 4 هي لعبة استراتيجية 4X تتميز بالقتال التكتيكي القائم على الأدوار.

يتعين على اللاعبين تطوير فصيلهم والتحكم فيه، بينما يقومون بتوسيع إمبراطوريتهم.

اللعبة متوفرة على Steam مقابل 919 جنيه مصري.