الدوري الأوروبي - بمشاركة صلاح.. ليفربول يتكبد خسارة أمام تولوز ويتمسك بالصدارة

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح

خسر ليفربول أمام تولوز الفرنسي بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

ولأول مرة يخسر ليفربول في دور المجموعات في الدوري الأوروبي منذ 2012.

وأصبح تولوز أول فريق فرنسي يسجل 3 أهداف في شباك ليفربول أوروبيا منذ ستراسبورج في كأس الاتحاد عام 1997.

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وارتقى تولوز للمركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر صاحب الـ 9 نقاط.

فيما تراجع رويال سان جليلوز البلجيكي للمركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل لاسك لينز النمساوي الترتيب برصيد 3 نقاط.

التشكيل

بدأ لويس دياز أساسيا لأول مرة بعدما علم بقرار إطلاق سراح والده من قبل مختطفيه في كولومبيا.

بينما جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

منعت العارضة رأسية جو جوميز في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 33 استغل آرون دونام ضغطه وافتكاك الكرة من كوستاس تسيميكاس وتوغل صوب منطقة الجزاء وسجل الهدف الأول لتولوز.

شوط أول انتهى بتقدم تولوز بهدف دون نظيف.

ودفع يورجن كلوب في بداية الشوط الثاني بكل من محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي.

وألغى الحكم هدفا لأصحاب الأرض بداعي وجود خطأ على جويل ماتيب في الدقيقة 50.

وبعدها مباشرة أهدر محمد صلاح انفراد كاد أن يسجل منه التعادل ثم ارتطمت رأسه بالحارس وسقط وتلقى العلاج وعاد مجددا لأرض الملعب.

وفي الدقيقة 58 سجل ثيس دالينجا الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وألغى الحكم هدفا جديدا للمرة الثانية لتولوز في الدقيقة 67 بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 74 سجل كريستيان كاسيرس بالخطأ في مرماه هدف تقليص الفارق للريدز بعد عرضية رأسية من لويس دياز.

رد تولوز جاء سريعا وقويا، عرضية من الجهة اليسرى أرضية أودعها فرانك ماجري في الشباك مسجلا هدف تعزيز تقدم الفريق الفرنسي بنتيجة 3-1 في الدقيقة 76.

وشارك ديوجو جوتا في الدقيقة 81 بدلا من لويس دياز الذي بدأ أساسيا، وبعد 8 دقائق من مشاركته سجل هدفا رائعا بمجهود فردي لتصبح النتيجة 3-2.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع سجل جاريل كوينساه هدفا للريدز، لكن تدخلت تقنية الفيديو وألغت الهدف بسبب وجود لمسة يد على ماك أليستر في بداية الفرصة، لتنتهي المباراة بخسارة أولى للريدز قاريا.

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