دوري المؤتمر - بمشاركة مرموش.. رائعة شايبي تنصر فرانكفورت وتقربه من التأهل للدور المقبل

ضمن إينتراخت فرانكفورت الألماني تأهله إلى الدور المقبل من دوري المؤتمر الأوروبي بعد تحقيق الفوز خارج قواعده على هلسنكي الفنلندي بنتيجة 1-0.

وسجل هدف اللقاء الوحيد: الجزائري فارس شايبي من صناعة التونسي إلياس سخيري.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي العربي بالإضافة إلى عمر مرموش.

ويتأهل بطل المجموعة مباشرة لدور الـ 16، فيما يلعب صاحب المركز الثاني مباراة الملحق مع الفريق القادم من الدوري الأوروبي.

ومنع القائم الأيسر والحارس فرصة الهدف الأول لفرانكفورت في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، ثم تابعها مرموش مستغلا التخبط الدفاعي لكن كرته شُتت من أمام المرمى.

وفي الدقيقة 31 سجل فارس شايبي بتسديدة مقوسة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى معلنا الهدف الأول لفرانكفورت.

الدولي الجزائري فارس شعيبي يفتتح التسجيل لفريق آينتراخت فرانكفورت#دوري_المؤتمر_الاوروبي #فرانكفورت pic.twitter.com/7eNYnlduVa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2023

وسجل الدولي الجزائري هدفا آخر في الدقيقة 40 لكن ألغي بداعي وجود خطأ.

وتعرض مرموش للإصابة في ذراعه في الدقيقة 53 وخرج لتلقي العلاج.

وألغي هدف ميرو تينهو في الدقيقة 69 لصالح هلسنكي.

وفي الدقيقة 71 خرج مرموش في أولى تغييرات فريقه وعوضه ناتشو.

وكاد أصحاب الأرض أن يخطفوا نقطة التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لكن التسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم لتنتهي المباراة.

وأصبح فرانكفورت في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويتذيل بطل فنلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويتصدر باوك اليوناني قبل لقاء مرموش الجولة المقبلة برصيد 10 نقاط بعدما تعادل مع أبردين الأسكتلندي بنتيجة 2-2.