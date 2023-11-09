Gaming - سيلعب بعدما كان يُلعب به.. ليونيل ميسي يشارك أجويرو ملكية Krü Esports

تشارك ليونيل ميسي ملكية فريق Krü Esports للألعاب الإلكترونية رفقة سيرخيو أجويرو النجم الأرجنتيني المعتزل.

سيرخيو أجويرو النادي : برشلونة ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي

فريق Krü Esports هو فريق أرجنتيني ومن بين أشهر فرق الرياضات الإلكترونية في العالم، والتي تتخصص بشكل أساسي في لعبة Valorant.

سيرخيو أجويرو أسس فريق Krü Esports في عام 2021 عقب اعتزاله كرة القدم بسبب مشاكل صحية مباشرة.

واشتهر أجويرو بإقامة بالظهور في حلقات بث مباشر على تطبيق تويتش وغيره من التطبيقات للعب العديد من اللعبات الإلكترونية المختلفة.

الآن، أصبح ليونيل ميسي شريكا لصديقه أجويرو في فريق Krü Esports وسيكونا المتحكمان في مجريات اللعب بعدما اعتاد اللاعبون اللعب بهما في لعبة فيفا لسنوات طويلة.