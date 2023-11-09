"الدعم الكامل لهذا الجيل".. اجتماع اتحاد الكرة بمنتخب الشباب قبل بطولة شمال إفريقيا

الخميس، 09 نوفمبر 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

جمال علام - وائل رياض

عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ومحمد أبو الوفا عضوٍ المجلس اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض واللاعبين بفندق الاقامة للاطمئنان على المنتخب قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

وتقام البطولة في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

ووجه جمال علام كلمة للاعبين قائلا: "مجلس إدارة الاتحاد بالكامل يدعم هذا الجيل الواعد الذي يعتبر مستقبل الكرة المصرية، والمجلس يسخر كل إمكاناته لهذا الجيل".

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وأضاف "منتخب مصر يشارك في هذه البطولة من أجل الفوز بها وتحقيق المركز الأول وهو المكان الطبيعي لمصر عند المشاركة في أي بطولة رغم أنها بطولة ودية لإعداد المنتخب".

ولفت "لابد أن يكون جميع أعضاء الفريق علي قلب رجل واحد ويتعاهدون على بذل كل ما لديهم من جهد وعرق للعودة من تونس بالكأس واستمرار التفوق والوصول لأبعد نقطة تنتظر هذا الجيل".

تابع "كل ما يحتاجه هذا الجيل سيتم توفيره لتحقيق الأهداف المطلوبة، وثقتنا كاملة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية لاسيما وأن المجلس يعول كثيرا على هذا الجيل الواعد ليكون نواة للمنتخب الأول".

وتحدث أبو الوفا للاعبين قائلا: "النجاح والفوز مرهون دائما ببذل الجهد والعرق، ولابد أن يقدم اللاعبون كل ما لديهم من أجل العودة من تونس بكأس البطولة لكي يوجهون رسالة قوية للجميع بأن هذا الجيل عازم على كتابة تاريخ جديد للكرة المصرية".

ومن جانبه، حرص وائل رياض علي تقديم الشكر لجمال علام وأبو الوفا علي الاهتمام الكبير من جانب المجلس ككل بمنتخب الشباب، مؤكدا أن الجميع لن يبخل بقطرة عرق واحدة من أجل العودة بكأس البطولة واسعاد الجماهير المصرية.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي، قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، هاجد هاني طبيبا ومحمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

اتحاد الكرة منتخب مصر للشباب وائل رياض جمال علام
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